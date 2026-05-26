Criança de 1 ano é salva de engasgo por equipe da PRF em Itaitinga
Menino foi levado ao posto policial pela mãe e o companheiro dela.
Uma criança de 1 ano e 8 meses foi salva de um engasgo, na noite desta segunda-feira (25), por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.
O menino foi levado para o posto policial pela mãe e o companheiro dela. Conforme a corporação, a família estava bastante aflita porque a criança não apresentava reação.
A vítima foi prontamente atendida pelos policiais, que iniciaram as manobras de desengasgo para desobstrução das vias aéreas. Após alguns minutos realizando o procedimento, a criança voltou a respirar.
Com a situação estabilizada, a família foi orientada pelos policiais a levar a criança ao Hospital Municipal de Itaitinga, para avaliação médica.