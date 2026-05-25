Suspeito de furto de joias em três bairros é preso em Fortaleza com auxílio de drone

Um suspeito de furtos de joias em série foi preso em Fortaleza na última sexta-feira (22), em uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil do Ceará (PCCE). A captura ocorreu após o homem se esconder dentro de um buraco em um terreno na região.

Os agentes de segurança tiveram o auxílio de um drone para localizar o suspeito. Durante a ação policial, uma motocicleta e roupas que teriam sido utilizadas durante os roubos foram apreendidas, antes de o homem ser colocado à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a PCCE, a prisão foi efetuada no bairro Bonsucesso.

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Especializado em roubo de joias

Conforme as investigações, o homem de 33 anos era especializado em roubos de joias, principalmente alianças. Os levantamentos policiais apontaram casos nos bairros Passaré, Monte Castelo e Benfica.

Um mandado de prisão pelo crime de roubo estava em aberto contra o suspeito e foi cumprido pelas autoridades.

Quadrilha de roubos de itens de luxo

Em janeiro deste ano, a DRF divulgou que fez uma operação para investigar a atuação de grupos criminosos especializados no roubo de relógios de luxo e joias. Entre novembro e dezembro, cinco prisões por roubo de itens de luxo foram efetuadas.

Já em dezembro de 2025, um integrante da 'Quadrilha do Rolex', grupo interestadual especializado em roubos de relógios de alto valor, foi preso no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).