Professor é investigado por crimes de violência sexual contra estudantes no Ceará

Um professor da rede pública municipal de Alcântaras, no noroeste do Ceará, é suspeito de cometer violência sexual contra estudantes dentro da própria instituição de ensino. Os crimes teriam ocorrido ao longo do ano de 2025.

Os episódios de abuso foram revelados voluntariamente pelos próprios alunos durante uma palestra de conscientização, no dia 18 de maio de 2026, o que resultou no afastamento imediato do docente de suas funções.

A partir dessas denúncias, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça de Alcântaras, instaurou uma Notícia de Fato no dia 20 de maio para investigar formalmente o caso.

O procedimento busca apurar as circunstâncias dos crimes e conta com o apoio do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência da Região Norte (Nuavv Norte), que deve prestar o atendimento psicossocial necessário às vítimas identificadas.

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Palestra incentivou denúncias dos alunos

A descoberta dos possíveis crimes ocorreu durante uma atividade da campanha Maio Laranja, voltada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A palestra foi ministrada pelo próprio promotor de Justiça que coordena o Nuavv Norte e que também está designado para atuar na Promotoria de Alcântaras.

Na ocasião, as estudantes decidiram procurar o palestrante de forma espontânea para relatar o que havia acontecido no ano anterior. Imediatamente, após tomar conhecimento dos relatos, o promotor de Justiça determinou o afastamento do docente e cobrou que a escola apresentasse as medidas administrativas que foram adotadas diante da gravidade da situação.

Os abusos teriam sido praticados no ambiente escolar em que as vítimas estudavam. Atualmente, o caso segue sob acompanhamento rigoroso do Nuavv Norte. O órgão informou que aguarda o repasse de informações complementares por parte da unidade de ensino para viabilizar o suporte psicológico e social completo às jovens afetadas pelos episódios.