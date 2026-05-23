Homem é preso por matar servidor atropelado após discussão em bar no Ceará

Um homem identificado como Romário Raoni Pereira Agostinho, de 31 anos, foi preso após atropelar propositalmente e matar o servidor Airton Ferreira Rocha Neto, 33, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, Ceará, na madrugada deste sábado (23). Outro homem também foi atropelado e está internado em estado grave.

A ação foi registrada em frente ao estabelecimento Budega Cariri. Conforme apurado pela Polícia, o autor, após discussão na calçada do bar, pegou um veículo pertencente a um amigo, sem autorização, e acelerou intencionalmente o veículo em direção a várias pessoas.

O próprio amigo de Romário foi atropelado. Após o fato, o homem fugiu, mas pouco tempo depois, foi localizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Ele foi preso por equipes do Núcleo de Homicídios (NHPP) de Juazeiro do Norte. Após a prisão, Romário foi levado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e tentativa de homicídio.

A defesa de Romário Raoni Pereira Agostinho não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

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ANTECEDENTES CRIMINAIS

O homem já conta com antecedentes criminais por quatro crimes de lesão corporal dolosa, crime contra a incolumidade pública e crime contra a administração pública, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Durante o ocorrido, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas.

SOBRE O SERVIDOR

Airton Ferreira Rocha Neto era servidor da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Qualidade de Vida da Prefeitura de Milagres, localizada no Ceará.

“A gestão municipal manifesta profundo pesar pelo falecimento de Airton Ferreira Rocha Neto [...] Neste momento de dor e tristeza, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto”, expressa trecho da nota da pasta.

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