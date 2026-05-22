Adolescente de 16 anos é morto em intervenção policial em Juazeiro do Norte
Ação tinha como alvo um suposto ponto de venda de entorpecentes.
Um adolescente de 16 anos foi morto durante uma intervenção policial, na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.
Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a ação do Comando de Operações de Divisas (COD), do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), resultou na "morte de um suspeito e na apreensão de arma de fogo e drogas".
Segundo a PMCE, a corporação recebeu denúncias sobre um suposto ponto de venda de entorpecentes e a presença de um indivíduo armado em uma casa localizada na Avenida Guanabara. As equipes policiais se deslocaram ao endereço para apurar o caso.
Ao chegarem a residência, os agentes de segurança teriam avistado dois homens sobre a laje do imóvel. A polícia afirmou que, durante a tentativa de abordagem, um dos suspeitos efetuou disparo de arma de fogo contra as equipes, que "reagiram à injusta agressão", disse a corporação.
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Adolescente chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital
Ainda segundo a nota da PMCE, após o confronto, um dos suspeitos foi encontrado ferido e socorrido ao Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, seis munições, sendo duas intactas e quatro deflagradas, além de 14 gramas de crack, 7 gramas de maconha e R$ 28 em espécie.
A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte instaurou inquérito policial e está responsável pela investigação do caso e adoção das medidas cabíveis.