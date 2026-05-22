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Adolescente de 16 anos é morto em intervenção policial em Juazeiro do Norte

Ação tinha como alvo um suposto ponto de venda de entorpecentes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto da fachada da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.
Legenda: A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte instaurou inquérito policial sobre o caso.
Foto: Divulgação/SSPDS

Um adolescente de 16 anos foi morto durante uma intervenção policial, na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a ação do Comando de Operações de Divisas (COD), do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), resultou na "morte de um suspeito e na apreensão de arma de fogo e drogas".

Segundo a PMCE, a corporação recebeu denúncias sobre um suposto ponto de venda de entorpecentes e a presença de um indivíduo armado em uma casa localizada na Avenida Guanabara. As equipes policiais se deslocaram ao endereço para apurar o caso.

Ao chegarem a residência, os agentes de segurança teriam avistado dois homens sobre a laje do imóvel. A polícia afirmou que, durante a tentativa de abordagem, um dos suspeitos efetuou disparo de arma de fogo contra as equipes, que "reagiram à injusta agressão", disse a corporação.

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Ainda segundo a nota da PMCE, após o confronto, um dos suspeitos foi encontrado ferido e socorrido ao Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. 

Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, seis munições, sendo duas intactas e quatro deflagradas, além de 14 gramas de crack, 7 gramas de maconha e R$ 28 em espécie.

A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte instaurou inquérito policial e está responsável pela investigação do caso e adoção das medidas cabíveis.

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