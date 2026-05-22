Operação mira esquema de entrega de armas e drogas por drones em presídios do CE

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE) deflagrou, nesta sexta-feira (22), uma operação para desarticular um esquema criminoso de envio de objetos ilícitos para dentro de presídios cearenses por meio de drones. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.

A ação contou com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

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Os mandados são cumpridos pelas forças de segurança em Itaitinga, Horizonte e Fortaleza.

O que os drones transportavam aos presídios?

Segundo as investigações, integrantes de uma facção criminosa de origem carioca utilizavam os drones para transportar celulares, smartwatches, carregadores, armas e drogas para unidades prisionais do Estado.

De acordo com a investigação, o grupo atuava de forma organizada e com divisão de funções. Internos nos presídios seriam responsáveis por articular e solicitar as entregas, operadores externos pilotavam os drones e outros integrantes cuidavam da logística financeira do esquema.

Identificar e reunir novas provas

Os mandados foram expedidos pelo 7º Núcleo de Custódia e das Garantias de Maracanaú. A operação busca aprofundar o inquérito policial, identificar outros envolvidos e reunir novas provas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integração de organização criminosa e facilitação da entrada de aparelhos celulares em estabelecimentos penais.

A Ficco/CE é formada por forças de segurança estaduais e federais, incluindo representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e SAP.