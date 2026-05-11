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'Guerra' entre facções na Messejana tem sequência de mortes, fuzil feito em impressora 3D e drones

Facções recorrem a tecnologias e novas estratégias em conflito territorial contra rivais pelo domínio do território e do tráfico e drogas.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Montagem de três fotos que mostram armas apreendidas pela Polícia Militar do Ceará e um carro apreendido também pela corporação em uma ação durante a guerra entre as facções CV e Massa.
Legenda: Policiais apreenderam fuzis e outras armas, além do carro usado nos crimes.
Foto: Divulgação/PMCE.

Entre os dias 27 de abril e 7 de maio, a "guerra" entre as facções Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária pelo controle territorial viu uma escalada de violência que deixou, até o momento, três pessoas mortas. No período de pouco mais de uma semana, matadores do CV tiraram a vida de um trio de integrantes da organização rival, em ações que tinham apoio de armas de grande porte, como um fuzil calibre .9 milímetros (mm), fabricado em uma impressora 3D

De acordo com documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, os criminosos também usavam drones para monitorar a região dos bairros Curió e Paupina, por exemplo, para verificar a presença de policiais ou dos próprios alvos.

A região em disputa é um dos últimos redutos da Massa em Fortaleza, após o avanço do domínio do CV, facção de origem carioca. A Massa surgiu de dissidentes do próprio CV, o que gerou uma série de disputas violentas que já duram anos e foram responsáveis por diversas mortes.

Nesse período, três pessoas foram presas por envolvimento no ataque do dia 5 de maio, que vitimou Francisco Tiago Lopes da Silva, o 'Bôto', morto a tiros no Curió após ser perseguido, fugir e acabar executado no quintal de uma residência. Conforme os autos, ele foi atingido com disparos de armas de diferentes calibres. 

Os capturados são:

  1. José Anderson da Silva Lopes, 36 anos
  2. Francisco Cleiton Pereira, 21 anos.
  3. Alex do Nascimento Miranda, 27 anos

Foram apreendidos com eles: 

  • 01 fuzil calibre 9mm, descrito como tendo sido fabricado em uma impressora 3D, acompanhado de dois carregadores;.
  • 03 pistolas calibre 9mm da marca Taurus (modelos G2C e PT 917);
  • 50 munições calibre 9mm da marca CBC; 
  • 03 pistolas calibre 9mm da marca Taurus (modelos G2C e PT 917 C);
  • 50 munições calibre 9mm da marca CBC;
  • 3 lanternas táticas;
  • 2 radiocomunicadores da marca Celark; 
  • Balaclava;
  • Celulares;
  • 1 cadeado quebrado (da casa onde houve o assassinato).

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Quando foram presos, os homens estavam em um Uber, deslocando-se à comunidade chamada Brejo, quando policiais militares abordaram o veículo. Francisco Cleiton foi o primeiro abordado e confessou a participação no homicídio, apontando que sua missão era identificar a residência de um segundo integrante da Massa, identificado como Robson Pereira Alves, o 'Robinho', que seria líder. 

Ele indicou que José Anderson foi o motorista do carro e que a execução a tiros foi feita por Alex do Nascimento. Em interrogatório, Alex,  revelou que o ataque criminoso foi parte de um "ritual de batismo" para que ele entrasse no CV. A execução teria com objetivo "mostrar serviço" e provar o "valor" dele à organização.

O trio usou um Ford Ka de cor prata como apoio da ação criminosa. 

De acordo com o inquérito policial, há indícios de que o mesmo grupo e o mesmo carro foram usados na morte de outro membro da Massa, identificado como Rafael Ferreira Matia, o 'Carne da Lata', assassinado a tiros dentro de um carro na Avenida Washington Soares em 27 de abril

Drone sobrevoando viaturas e execuções 

Os documentos policiais ressaltam o emprego da tecnologia pelo CV para monitoramento dos agentes de segurança e também para viabilizar execuções. Durante a ocorrência na última terça-feira (5), a população alertou a polícia sobre um drone sobrevoando viaturas. Isso sugere que os criminosos "viagiavam" a movimentação policial em tempo real durante ou logo após os crimes. 

Um drone ainda é citado como peça-chave da execução de 'Carne de Lata'. Uma motocicleta foi usada para ajudar no monitoramento, além do Ford Ka. 

A morte de Francisco Tiago também tem um drone envolvido, pois há relatos de que o equipamento sobrevoou a área no momento exato dos disparos. A informação foi corroborada pelo proprietário do imóvel onde o integrante da Massa foi morto. 

A presença de radiocomunicadores e a fabricação de uma arma em impressora 3D também mostram indícios da "sofisticação" das ações da facção. 

Último homicídio 

Na noite dessa quinta-feira (7), foi registrado o terceiro homicídio, que também seria parte da trama de busca pelo controle da Grande Messejana. Um homem de 21 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em via pública no bairro Messejana

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do homicídio. 

A vítima possuía passagens policiais por roubo e receptação. 

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local", afirmou a corporação. 

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