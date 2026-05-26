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Agressor da influenciadora Glaucia Aves é preso em Fortaleza

O suspeito, que seria namorado da vítima, foi encontrado pela Polícia Civil do Estado do Ceará no bairro Sapiranga.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:58)
Segurança
Foto de Glaucia Aves.
Legenda: Ele é investigado por crime de violência doméstica e familiar.
Foto: PCCE / Redes sociais.

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente suspeito de agredir a influenciadora Glaucia Alves, 24, nesta terça-feira (26), em Fortaleza. As imagens das agressões, registradas na quinta-feira (21), em um condomínio de luxo no Eusébio, viralizaram nas redes sociais.

O suspeito, que seria namorado da vítima, foi encontrado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no bairro Sapiranga, após uma representação policial de urgência, a qual pedia a decretação da prisão preventiva do suspeito, fundamentada na Lei Maria da Penha.

Ele é investigado por crime de violência doméstica e familiar. As diligências policiais tiveram início logo após a vítima formalizar denúncia junto a delegacia de polícia. As investigações apontam que a mulher foi agredida fisicamente pelo suspeito.

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INVESTIGAÇÕES

As investigações também contaram com a análise de imagens e vídeos relacionados ao caso, que circularam em redes sociais.

O homem é investigado pelos crimes de lesão corporal dolosa qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

A decisão judicial considerou a gravidade dos fatos, o risco à integridade física e psicológica da vítima e a necessidade de garantia da ordem pública, devido à ampla repercussão do caso. 

Após o cumprimento das ordens judiciais, o suspeito foi conduzido para uma unidade policial, onde os procedimentos foram realizados. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

MOTIVAÇÃO

As agressões teriam sido motivadas por ciúmes de uma pessoa que estava em uma área comum do condomínio de luxo, conforme o g1. A mulher relatou ter tido boca e dentes machucados após a violência, além de unhas arrancadas.

“Eu gritava, gritava, até que eu desmaiei. Ele me enforcando. Nenhuma mulher merece passar por isso. Só quem vive um relacionamento com uma pessoa manipuladora sabe como funciona”, relatou a influenciadora em suas redes sociais.

Segundo ela, as agressões seguiram por cerca de 10 minutos.

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