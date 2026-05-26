Operação cumpre mandados de prisão contra facção suspeita de ataques a provedores no Ceará

Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpriu, na manhã desta terça-feira (26), quatro mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa investigada por ataques a provedores de internet e expansão territorial em Canindé, no Interior do Ceará.

A ofensiva ocorreu em Fortaleza e Canindé e resultou ainda na apreensão de drogas, munições, câmeras de monitoramento e na prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de drogas.

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Batizada de “Território Livre”, a operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da Polícia Civil do Ceará, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), da Polícia Militar do Ceará.

Legenda: A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da Polícia Civil, do CPRAIO e da CPCães, da Polícia Militar. Foto: Divulgação/Gaeco.

Segundo o MPCE, os investigados fazem parte do núcleo de uma facção criminosa de origem carioca suspeita de ordenar ataques contra empresas provedoras de internet na região de Canindé.

As investigações apontam ainda que o grupo promovia ações de expansão territorial por meio de ocupações e intimidação de moradores.

Dos alvos da operação, três residem em Fortaleza e os demais em Canindé. Um dos mandados de busca foi cumprido em um imóvel utilizado, conforme as investigações, para atividades relacionadas ao tráfico de drogas. No local, uma pessoa acabou presa em flagrante.

Operação prendeu drogas e munições

Legenda: Droga apreendida durante operação em Canindé. Foto: ReproduDivulgação/Gaeco.

Durante a ofensiva, os agentes apreenderam cerca de 2,2 quilos de crack e 3,1 quilos de cocaína, além de 30 munições calibre .38, três balanças de precisão, dinheiro em espécie, um facão com lâmina de aproximadamente 14 centímetros e um aparelho celular danificado.

Também foram recolhidas duas câmeras de monitoramento, uma delas com cartão de memória. Conforme o MPCE, os equipamentos estavam instalados em pontos estratégicos para acompanhar a movimentação na área e auxiliar as atividades criminosas.

Ainda foram apreendidas duas caixas de chumbinho calibre 5,5 mm e duas carabinas de pressão do mesmo calibre.

O material recolhido será encaminhado para perícia e deve subsidiar o avanço das investigações sobre a atuação da organização criminosa na região. Conforme as apurações, os ataques a provedores de internet eram realizados com o uso de veículos locados pela facção.