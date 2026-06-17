Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí
Ações ocorreram nesta quarta-feira (17) sob o comando da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).
Uma operação com o objetivo de reprimir a atuação de uma organização criminosa na região Oeste do Rio Grande do Norte cumpriu mandados em Fortaleza, no Eusébio, em Icapuí e outros sete municípios brasileiros na manhã desta quarta-feira (17). Denominada Operação Recovery, a ação foi comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).
Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, assim como outros sete mandados de prisão preventiva. Além das cidades cearenses, a operação também contemplou os seguintes municípios: Mossoró (RN), Natal (RN), Baraúna (RN), Areia Branca (RN), Assú (RN), Caicó (RN), São Gonçalo do Amarante (RN), Macaíba (RN) e Itajaí (SC).
As medidas judiciais foram cumpridas após os mandados serem expedidos pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Uma prisão em flagrante foi registrada, como também a apreensão de arma de fogo, munições e peças de armas.
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Diversos materiais de interesse, incluindo quantias de dinheiro em espécie, foram arrecadados para dar continuidade às investigações no âmbito da operação.
Segundo informações da Polícia Federal, 200 policiais de diversas forças participam da operação. A partir de agora, informa o órgão, as investigações devem buscar mais detalhes sobre uma possível prática de tráfico de drogas, organização criminosa e outros delitos correlatos.
Confira abaixo os órgãos envolvidos no cumprimento dos mandados da Operação Recovery:
- Polícia Federal;
- Polícia Penal Federal;
- Polícia Penal Estadual;
- Delegacias Regionais e Especializadas da região Oeste e Metropolitana do Rio Grande do Norte, como as unidades de Furtos e Roubos, Homicídios e Proteção à Pessoa, Narcóticos, Defraudações e Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas;
- Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) do RN;
- Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER);
- Batalhão de Polícia de Choque do RN;
- Grupos Táticos Operacionais e unidades do 2º e 12º Batalhão e da 6ª Companhia, assim como os Comandos de Policiamento Metropolitano e da Capital do Rio Grande do Norte.