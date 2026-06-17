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Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí

Ações ocorreram nesta quarta-feira (17) sob o comando da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Pessoa vista de costas usando colete tático preto com identificação “FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado”, em ambiente interno com outras pessoas ao fundo desfocadas.
Legenda: Comandada pela FICCO/RN, a ação contou com apoio de 200 policiais de diversas forças.
Foto: Arquivo/FICCO/RN.

Uma operação com o objetivo de reprimir a atuação de uma organização criminosa na região Oeste do Rio Grande do Norte cumpriu mandados em Fortaleza, no Eusébio, em Icapuí e outros sete municípios brasileiros na manhã desta quarta-feira (17). Denominada Operação Recovery, a ação foi comandada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, assim como outros sete mandados de prisão preventiva. Além das cidades cearenses, a operação também contemplou os seguintes municípios: Mossoró (RN), Natal (RN), Baraúna (RN), Areia Branca (RN), Assú (RN), Caicó (RN), São Gonçalo do Amarante (RN), Macaíba (RN) e Itajaí (SC).

As medidas judiciais foram cumpridas após os mandados serem expedidos pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Uma prisão em flagrante foi registrada, como também a apreensão de arma de fogo, munições e peças de armas.

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Segundo informações da Polícia Federal, 200 policiais de diversas forças participam da operação. A partir de agora, informa o órgão, as investigações devem buscar mais detalhes sobre uma possível prática de tráfico de drogas, organização criminosa e outros delitos correlatos.

Confira abaixo os órgãos envolvidos no cumprimento dos mandados da Operação Recovery:

  • Polícia Federal;
  • Polícia Penal Federal;
  • Polícia Penal Estadual;
  • Delegacias Regionais e Especializadas da região Oeste e Metropolitana do Rio Grande do Norte, como as unidades de Furtos e Roubos, Homicídios e Proteção à Pessoa, Narcóticos, Defraudações e Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas;
  • Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) do RN;
  • Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER);
  • Batalhão de Polícia de Choque do RN;
  • Grupos Táticos Operacionais e unidades do 2º e 12º Batalhão e da 6ª Companhia, assim como os Comandos de Policiamento Metropolitano e da Capital do Rio Grande do Norte.
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