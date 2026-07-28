Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará

Uma mulher de 28 anos fingiu ter sido roubada para ficar com R$ 8 mil reais do próprio pai nessa segunda-feira (27), no centro do município de Crateús, no interior do Ceará. A Polícia foi acionada pela filha, mas acabou descobrindo a farsa com o avanço das investigações.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, a jovem buscou os agentes de segurança para informar que tinha sido vítima de assalto logo após realizar saque bancário e que os suspeitos teriam levado a quantia em dinheiro.

A vítima afirmou ter sacado o valor em uma agência bancária e que foi abordada por um indivíduo que ordenou que ela não olhasse para trás e anunciou o assalto, fugindo em seguida PMCE Polícia Militar do Ceará

Munidos da informação, as equipes iniciaram diligências imediatas para localizar o suspeito e recuperar o dinheiro. Durante a apuração da ocorrência, no entanto, foram constatadas divergências entre o relato e os elementos verificados.

Veja também Segurança Ceará tem redução de 40% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2026 Segurança MPCE denuncia grupo suspeito de sequestrar e extorquir passageira de corrida de app em Fortaleza

Entre os fatos inconsistentes está o de que a vítima não conseguiu indicar com precisão o local onde o suposto crime teria ocorrido; imagens de câmeras de segurança da região não registraram a dinâmica informada, mostrando apenas a mulher caminhando normalmente.

Além disso, em contato com a instituição financeira, foi constatado que a modalidade de saque descrita por ela não era compatível com o funcionamento dos terminais de autoatendimento.

Diante das inconsistências identificadas, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil. Na delegacia, o pai da comunicante informou ser o proprietário do dinheiro e optou por não representar formalmente contra a filha. Foi registrado Boletim de Ocorrência para formalização do caso.