Filha finge roubo para ficar com R$ 8 mil do próprio pai no interior do Ceará

Polícia recebeu a denúncia do assalto, mas identificou inconsistências nos relatos apresentados pela suposta vítima.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 10:32
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Legenda: PMCE identificou inconsistências no depoimento da filha após ela denunciar assalto de R$ 8 mil.
Foto: Juliano Farias/SSPDS.

Uma mulher de 28 anos fingiu ter sido roubada para ficar com R$ 8 mil reais do próprio pai nessa segunda-feira (27), no centro do município de Crateús, no interior do Ceará. A Polícia foi acionada pela filha, mas acabou descobrindo a farsa com o avanço das investigações.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, a jovem buscou os agentes de segurança para informar que tinha sido vítima de assalto logo após realizar saque bancário e que os suspeitos teriam levado a quantia em dinheiro.

A vítima afirmou ter sacado o valor em uma agência bancária e que foi abordada por um indivíduo que ordenou que ela não olhasse para trás e anunciou o assalto, fugindo em seguida
PMCE
Polícia Militar do Ceará

Munidos da informação, as equipes iniciaram diligências imediatas para localizar o suspeito e recuperar o dinheiro. Durante a apuração da ocorrência, no entanto, foram constatadas divergências entre o relato e os elementos verificados. 

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Entre os fatos inconsistentes está o de que a vítima não conseguiu indicar com precisão o local onde o suposto crime teria ocorrido; imagens de câmeras de segurança da região não registraram a dinâmica informada, mostrando apenas a mulher caminhando normalmente.

Além disso, em contato com a instituição financeira, foi constatado que a modalidade de saque descrita por ela não era compatível com o funcionamento dos terminais de autoatendimento.

Diante das inconsistências identificadas, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil. Na delegacia, o pai da comunicante informou ser o proprietário do dinheiro e optou por não representar formalmente contra a filha. Foi registrado Boletim de Ocorrência para formalização do caso.

 

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