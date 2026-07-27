Ceará tem redução de 40% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2026

Estatística inclui os crimes de homícidio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, e latrocínio.

Escrito por Renato Bezerra e Matheus Facundo
27 de Julho de 2026 - 11:45 (Atualizado às 11:52)
capa da noticia
Legenda: O levantamento do MJSP mostra que a redução no Estado é maior do que a média de diminuição do país, que é de 13,52%.
Foto: Divulgação/SSPDS.

O Ceará registrou 846 mortes violentas no primeiro semestre de 2026, uma redução de 40,80% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e foram apresentados pelo governo do Estado nesta segunda-feira (27). 

A estatística diz respeito aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) - que incluem homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, e latrocínio. Entre janeiro e junho de 2025, o estado havia registrado 1.429 ocorrências no total. 

O levantamento do MJSP mostra, ainda, que a redução no Estado é maior do que a média de diminuição do país, que é de 13,52%.

Veja também

Imagem da notícia: Maranguape é a cidade mais violenta do País pelo 2º ano consecutivo, aponta estudo
Segurança

Maranguape é a cidade mais violenta do País pelo 2º ano consecutivo, aponta estudo
Imagem da notícia: 3 das 10 cidades mais violentas do Brasil são do Ceará em 2025, diz estudo
Segurança

3 das 10 cidades mais violentas do Brasil são do Ceará em 2025, diz estudo

Outro dado destacado pelo Governo do Estado foi o de redução de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) - que incluem roubo de veículo, roubo de cargas e roubo a instituições financeiras. O Ceará liderou a redução dessas ocorrências no Brasil, diminuindo 62,27%, em comparação com o 1º semestre de 2025.

Fortaleza é a capital nordestina que mais reduziu letalidade

Levando em consideração a taxa de CVLI para cada 100 mil habitantes no primeiro semestre, o Ceará saiu da pior classificação no ranking nacional ano passado para a 10ª posição. Nos primeiros seis meses de 2025, o estado registrou taxa de 32,72 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, chegando a taxa de 9,13 entre janeiro e junho deste ano. 

Já no ranking das capitais, Fortaleza saiu da 4ª colocação em 2025 - com taxa de 28,86 CVLI para 100 mil habitantes - para a 19ª posição em 2026, com taxa de 5,74 mortes violentas. A redução foi de -61,9%.

O resultado da Capital cearense foi o melhor entre as capitais nordestinas neste semestre.  

Para o governador Elmano de Freitas, a variação positiva é resultado do fortalecimento e reestruturação das forças de segurança do Estado, da parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público; destacando ainda a prisão de cerca de 5 mil faccionados, e a retirada de mais de R$ 3 bilhões do crime organizado. 

"Na minha opinião, esses são os fatores fundamentais para a redução dos índices de violência. É uma redução generalizada de todos os dados de violência do Estado do Ceará e que, portanto, nos apontam um caminho correto, de fortalecimento das forças de segurança, da inteligência", afirmou.  

Elmano destacou ainda que seguirá com o incremento tecnológico para as forças de segurança do Estado.

"Vamos ter mais distribuição de viaturas, entrega de fuzis à Polícia Civil, vamos continuar o trabalho de recuperação de batalhões, daqui a pouco nós vamos entregar o batalhão do BPTUR aqui na Capital. Portanto, estamos continuando a fazer o trabalho de restauração e fortalecimento das forças policiais e de parceria com os demais poderes no enfrentamento ao crime organizado do Ceará", disse. 

Governador rebate dados do Anuário de Segurança 

Após a apresentação das estatísticas, feita pelo secretário da Segurança Pública Roberto Sá, o governador Elmano de Freitas destacou a trajetória do Ceará desde 2025, quando já houve uma redução de 7,7% nos homicídios

O chefe do Executivo Estadual destacou que os dados divulgados na última sexta-feira (24) pela 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública são do ano anterior.

Ele pontuou que o Ceará não possui três cidades entre as três mais violentas do país, e destacou que o Estado não tem nenhuma cidade com mais de 100 mil habitantes entre as 10 mais violentas do Brasil. 

Elmano pontuou a evolução no ranking de violência de três municípios: 

  • Maranguape: saiu do 1º lugar para a posição 327 no país;
  • Maracanaú: saiu do 2º lugar para a posição 264;
  • Caucaia: saiu do 3º lugar para a posição 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça/feminicídio Crimes e Justiça/homicídio Crimes e Justiça/latrocínio Crimes e Justiça/violência

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Jovem escapa de atentado, presta depoimento, mas acaba morto dias depois

2

Corrida armamentista digital: como polícia, bancos e legislação enfrentam fraudes com 'deepfakes'

3

Conheça golpe com 'deepfake' que burla biometria facial e abre contas falsas em bancos digitais

4

Dois homens são presos e desmanche clandestino é desarticulado após roubo de moto no Ceará

5

Lancha de investigados por esquema de importação clandestina de prata é apreendida pela PF
Imagem da notícia Criança de 5 anos é hospitalizada e denuncia abusos sexuais de namorado da avó
Segurança

Criança de 5 anos é hospitalizada e denuncia abusos sexuais de namorado da avó

Vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter.

Redação

Há 2 minutos

Imagem da notícia Ceará tem redução de 40% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2026
Segurança

Ceará tem redução de 40% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2026

Estatística inclui os crimes de homícidio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, e latrocínio.

Renato Bezerra

 e 

Matheus Facundo

Há 44 minutos

Imagem da notícia Dois homens são presos e desmanche clandestino é desarticulado após roubo de moto no Ceará
Segurança

Dois homens são presos e desmanche clandestino é desarticulado após roubo de moto no Ceará

Segundo informações da PMCE, os dois suspeitos foram presos na noite do último sábado (25).

Mylena Gadelha

Há 2 horas

Imagem da notícia Conheça golpe com 'deepfake' que burla biometria facial e abre contas falsas em bancos digitais
Segurança

Conheça golpe com 'deepfake' que burla biometria facial e abre contas falsas em bancos digitais

Fraude envolve uso de fotos e dados de vítimas reais para enganar sistemas de segurança digital e fazer transações fraudulentas.

Luana Severo

Imagem da notícia Corrida armamentista digital: como polícia, bancos e legislação enfrentam fraudes com 'deepfakes'
Segurança

Corrida armamentista digital: como polícia, bancos e legislação enfrentam fraudes com 'deepfakes'

Diariamente, criminosos se municiam de dados sensíveis vazados ou fornecidos pelas próprias vítimas para aplicar golpes financeiros.

Luana Severo

Imagem da notícia Justiça manda a júri popular acusado de matar a pauladas vítima em situação de rua
Segurança

Justiça manda a júri popular acusado de matar a pauladas vítima em situação de rua

O homem foi linchado por um grupo criminoso, mas apenas um dos envolvidos foi identificado.

Redação