Maranguape é a cidade mais violenta do País pelo 2º ano consecutivo, aponta estudo

A cidade de Maranguape, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ficou pelo segundo ano consecutivo como a mais violenta do Brasil.

A 20º edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgada nesta quinta-feira (23), com dados do ano passado e trouxe a lista dos 10 municípios com mais registros de assassinatos, por taxa de 100 mil habitantes.

Em 2025, Maranguape registrou 106 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) que incluem homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio.

Conforme a pesquisa, o dado resultou em "uma taxa superior em mais de cinco vezes maior que a taxa nacional, com taxa de 100,3 por 100 mil habitantes".

DISPUTAS TERRITORIAIS

Os estudiosos consideram que "este número é fortemente influenciado por disputas faccionais pelo território. O município possui o atrativo aos grupos criminosos pela proximidade com rodovias importantes para a região, como a CE-065 e a BR-222, rodovias que se apresentam como importantes corredores logísticos para o tráfico de drogas".

Em 2023, Maranguape aparecia em oitavo lugar no ranking.

A reportagem procurou a Prefeitura de Maranguape para comentar sobre a violência na cidade e aguarda resposta.

O Anuário indica também que o Ceará foi o terceiro Estado com maior taxa de mortes violentas em 2024 e 2025.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se posicionou por nota destacando os investimentos realizados pelo Governo do Ceará e a intensificação das ações policiais.

"Neste ano, conforme informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com dados de janeiro a maio, o Ceará lidera a redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), no Brasil, com uma diminuição de 39,73%. A redução no estado é maior do que a média de diminuição do país, que é de 13,74%. E, de janeiro a maio de 2026, segundo dados do MJSP, não há nenhuma cidade cearense com mais de 100 mil habitantes na lista dos 10 municípios com mais homicídios" SSPDS

A Pasta afirma que "o Ceará alcançou cinco anos antes a meta estabelecida pelo estado para a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. A meta, que é parte do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, construído em 2021, e integra as metas nacionais, era de ter uma taxa de 36,12 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2030. O Ceará chegou a taxa de 31,7 em 2025, cinco anos antes e cinco pontos a menos da meta estabelecida".

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ASSASSINATOS EM VIA PÚBLICA

No fim do ano passado, uma sequência de assassinatos em via pública foi registrada em Maranguape.

No dia 20 de novembro de 2025 houve um triplo homicídio, tendo as vítimas sido mortas a tiros enquanto estavam em frente a um ponto comercial no bairro Guabiraba.

Na época, o Diário do Nordeste noticiou que moradores foram surpreendidos pelos disparos e acionaram as forças de segurança.

Duas semanas antes, um homem de 27 anos foi morto em via pública, no Centro de Maranguape. O crime foi registrado por câmeras de segurança no local.

Os disparos foram inclusive ouvidos durante uma transmissão esportiva que ocorria nas proximidades.

Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para a ocorrência e dois homens detidos por suspeita de envolvimento com o assassinato.

Já no início do mês seguinte, um homem foi executado em frente a uma criança. Imagens de câmera de segurança mostram a vítima ao lado de uma criança, quando um motociclista para e atira.

O crime aconteceu em rua do bairro Maranguape II. Dias depois, um adolescente foi apreendido sob suspeita de participar do ataque.

MARACANAÚ E CAUCAIA

As outras cidades do Estado que estão no ranking das 10 mais violentas (dados de 2025) divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública são Maracanaú e Caucaia.

Maracanaú fica com a terceira posição, sendo vizinha geograficamente de Maranguape.

"As configurações dos dois municípios são bastante similares, ou seja, as duas possuem uma geolocalização similar, sendo Maracanaú cortada por duas rodovias estaduais (CE-065 e a CE-060), a rodovia federal, BR-222, além de ser mais próxima ao aeroporto internacional. Ambas as cidades também passam por conflitos entre facções criminosas, porém, Maracanaú registra conflitos entre três organizações criminosas que possuem atuação nacional, o que a coloca com uma taxa de 80,7 casos de MVI por 100 mil habitantes", conforme o estudo.

Em sétimo lugar está o município de Caucaia, com uma taxa de 66,6 casos de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes.

A pesquisa traz como hipóteses para a violência na cidade as disputas e acordos entre as facções criminosas e proximidade com o porto de Pecém, "bem como a presença da rodovia BR-020".

"É importante destacar que no Ceará, as disputas por territórios e domínios faccionais desencadeiam em outro fenômeno, a expulsão de moradores de suas casas, a mando dos grupos" Anuário da Segurança Pública

Apenas um homicídio no ano de 2026 em Maranguape

A SSPDS afirma que, considerando os municípios citados, em Maranguape, a diminuição de mortes por crimes violentos, no primeiro semestre de 2026, foi de 97,4%, com um CVLI registrado, em comparação com os 39 CVLIs ocorridos entre janeiro e junho do ano passado.

"Em Maracanaú, a redução de janeiro a junho de 2026 foi de 90,9%, com sete mortes violentas, contra 77 no mesmo período do ano anterior. Já em Caucaia, a redução no mesmo período foi de 56,8%, com 51 mortes por crimes violentos registradas, frente a 118 casos no mesmo período de 2025", conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A Secretaria acrescenta que considerando os CVLIs do primeiro semestre em todo o Ceará deste ano, foram 583 crimes a menos, em comparação com o primeiro semestre de 2025.

"Nos seis primeiros meses de 2026, aconteceram 846 mortes violentas, contra 1.429 ocorrências no mesmo período do ano passado, uma redução de 40,8%. O resultado positivo se estende também à Capital, Região Metropolitana e Interior. Em Fortaleza, a redução ficou em 61,9%, com 149 registros nos seis primeiros meses deste ano, contra 391 no mesmo período do ano passado. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a redução dos casos ficou em 66,3%, com 136 ocorrências de janeiro a junho deste ano, contra 403 casos nos seis primeiros meses de 2025. Com 73 casos a menos, o Interior registrou uma retração de 11,5% no mesmo período, contabilizando 562 casos, quando comparado com o primeiro semestre do ano passado, que ocorreram 635 casos", disseram.

PRISÕES E APREENSÕES

Sobre Caucaia, Maracanaú e Maranguape, a SSPDS pontuou que em 2025 foram apreendidas 725 armas de fogo nas três cidades.

"Em Caucaia, foram 346. Em Maracanaú, 246 armas foram retiradas de circulação. Já em Maranguape foram 133. As apreensões de armas de fogo impactam diretamente na diminuição dos CVLIs. Em todo o Ceará, em 2025, houve a maior quantidade de armas de fogo apreendidas da série histórica - 7.221"..



A Pasta diz também que "levando em conta os municípios citados no Anuário, também houve crescimento nas prisões qualificadas. em Caucaia, foram 135 capturas de suspeitos de envolvimento com homicídios contra 100 em de 2024, um aumento de 35%. Em Maracanaú, foram realizadas 75 prisões contra 43 durante os 12 meses de 2024, um aumento de 74,4%. Em Maranguape, o aumento foi de 41,7% nas capturas, foram realizadas 51 capturas de suspeitos de participação em CVLIs em 2025, contra 36 em todo o ano de 2024".