Enel alerta para período de ventos fortes e pipas no segundo semestre

A Enel Distribuição Ceará emitiu alerta para os riscos provocados por ventos fortes e pipas durante o segundo semestre, período que concentra a maior parte das ocorrências desse tipo no Estado. Apenas entre janeiro e junho de 2026, cerca de 75 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado por essas situações. Apesar da redução dos registros envolvendo pipas em relação ao ano passado, os casos provocados por ventos cresceram 14% no primeiro semestre.

Segundo a distribuidora, o período mais crítico começa justamente com a chegada das férias escolares e da intensificação dos ventos no Ceará. Em 2025, quase meio milhão de clientes — 482.593 ao todo — tiveram o fornecimento de energia afetado por ocorrências relacionadas a pipas e ventos fortes.

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Somente os casos envolvendo pipas provocaram impacto para 183.694 consumidores no ano passado. Das 408 ocorrências registradas em 2025, 225 aconteceram apenas em julho e agosto, o equivalente a 55% de todos os casos. Considerando todo o segundo semestre, foram 310 registros, ou 76% do total anual.

Já os ventos fortes motivaram 4.972 ocorrências em 2025, afetando 298.899 clientes. Desse total, 79% ocorreram entre julho e dezembro, quando as rajadas de vento costumam se intensificar no Estado.

Primeiro semestre soma 75 mil clientes impactados

Nos seis primeiros meses de 2026, aproximadamente 75 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido por ocorrências envolvendo pipas e ventos fortes. Cerca de 38 mil consumidores foram afetados por registros relacionados a pipas e outros 37 mil por ocorrências provocadas por ventos.

Embora os registros com pipas tenham caído 13% na comparação com o mesmo período de 2025 — passando de 106 para 92 ocorrências —, a Enel destaca que a época de maior incidência ainda está por começar.

Fortaleza lidera o número de registros envolvendo pipas, com 31 ocorrências, seguida por Caucaia (8), Maracanaú (7), Juazeiro do Norte (4) e Barbalha (4).

Em contrapartida, as ocorrências provocadas por ventos fortes cresceram 14% no primeiro semestre, passando de 1.044 para 1.187 registros. Os municípios com mais ocorrências foram Viçosa do Ceará (77), Boa Viagem (74), Madalena (61), Quixeramobim (47) e Canindé (45).

Como ocorrem os impactos na rede

A distribuidora explica que linhas de pipa presas à rede elétrica podem provocar desgaste da fiação, curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia, além de representar risco de choque elétrico.

Já durante períodos de ventos intensos, galhos de árvores, placas, estruturas metálicas e outros objetos podem atingir a rede elétrica, causando danos e desligamentos.

Para reduzir os impactos, a Enel informou que monitora continuamente as condições meteorológicas por meio de um sistema que acompanha, em tempo real, fenômenos como ventos fortes, chuvas, descargas atmosféricas e queimadas. Com essas informações, as equipes podem ser posicionadas preventivamente nas regiões com maior probabilidade de ocorrências.

Orientações de segurança

Empine pipas apenas em locais abertos e afastados da rede elétrica;

Nunca tente retirar pipas presas em postes ou fios;

Não utilize materiais metálicos na fabricação das pipas;

Evite cerol e linha chilena;

Não solte pipas durante chuvas ou tempestades;

Mantenha crianças acompanhadas por um adulto durante a brincadeira;

Durante ventos fortes, evite permanecer sob árvores, placas, andaimes e estruturas metálicas;

Ao encontrar fios caídos, mantenha distância e acione imediatamente a distribuidora.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou obter informações, os consumidores podem utilizar o aplicativo da Enel Ceará, o site da empresa ou a Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 285 0196.