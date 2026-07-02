Primeiro semestre do ano termina com furto de 76 km de rede elétrica da Enel no Ceará

Mês de julho começou com quase 3km de rede subtraídos, que afetaram quatro municípios cearenses.

Escrito por Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 08:22)
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Legenda: Equipes da Enel foram a campo para restituir o fornecimento de energia no interior do Ceará
Foto: Divulgação

Cinco municípios foram afetados por crimes de furto de rede elétrica da Enel no Ceará somente na madrugada dessa quarta-feira (1º): Fortaleza, Aquiraz, Aracati, Fortim e Beberibe. O mês de julho começou com 2,8 quilômetros de rede de distribuição subtraídos, conforme a empresa de distribuição elétrica.

Entre janeiro e junho, Enel Ceará informou ao Diário do Nordeste que foram furtados 76 km de rede. Nesse primeiro semestre, a distribuidora contabilizou 421 ocorrências do tipo.

A Enel tem acionado as autoridades de segurança e trabalhado em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para coibir a prática criminosa. O Diário do Nordeste solicitou um balanço semestral de prisões relativas a essas ocorrências e aguarda retorno para atualizar esta matéria. 

As ocorrências em série desta madrugada iniciaram ainda na noite de terça-feira (30), às 23h05, na localidade de Vila de Volta, em Aracati, o que também afetou Fortim, de onde foram furtados 2,1 km de cabos. 

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Foram realizadas "manobras remotas e em campo", restabelecendo o serviço para 99% dos clientes. A normalização total aconteceu nesta quarta-feira, com a substituição dos cabos furtados. 

Em seguida, por volta de 1h41, Fortaleza e Aquiraz tiveram 210 metros de cobre furtados. A ocorrência afetou consumidores da Enel das regiões da Lagoa Redonda, da Sabiaguaba, da Cofeco, do Porto das Dunas e do Alphaville. 

A última ocorrência foi registrada em Beberibe, onde "equipes da companhia foram mobilizadas imediatamente e seguem trabalhando para substituir as estruturas danificadas e normalizar totalmente o fornecimento de energia". 

A Enel informa que acionou as autoridades de segurança, registrará boletim de ocorrência e acompanhará as investigações junto aos órgãos competentes. A distribuidora reforça que o furto de cabos, além de ser crime, compromete a qualidade do fornecimento de energia, provoca transtornos à população e representa riscos à segurança de quem pratica esse tipo de ação e da comunidade
Enel Ceará
Em nota
.

Operações de busca em sucatas e investimento em tecnologia 

Na última semana, a Enel, junto à SSPDS, informou que fez operações de busca em sucatas e pontos de reciclagem para combater o furto e a receptação de materiais provenientes da rede elétrica da distribuidora. 

"Com foco no enfrentamento a essa problemática, a Enel Ceará passou a investir na contratação de equipes de rondas ostensivas e de inteligência para acompanhamento dedicado. Além disso, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a distribuidora tem trabalhado na ampliação da interface com as forças de segurança do estado e outras companhias também diretamente afetadas por essa prática criminosa", informou a distribuidora de energia. 

Durante 2025, a Enel aumentou em 98% as ações de campo e investiu na contratação de equipes de rondas ostensivas e de inteligência dedicadas somente a prevenir e coibir o furto de cabos elétricos.  

Como o Diário do Nordeste publicou, a distribuidora conta com um investimento inédito para auxiliar na identificação de fios furtados: uma tinta especial de identificação que faz cada cabo da distribuidora ter seu próprio "DNA". A tinta tem micropartículas com nanotecnologia e é aplicada diretamente na rede energizada, deixando o fio marcado quimicamente para sempre.

Com o auxílio de um laser, é possível identificar o material, mesmo que ele seja triturado ou derretido. 

Furtos deixaram 447 mil imóveis sem energia em 2025 

Em março deste ano, a Enel divulgou que 447 mil imóveis ficaram sem energia elétrica em 2025. Foram afetadas residências e locais que prestam serviços essenciais, como hospitais, grandes indústrias e escolas, resultando em um total de 202 quilômetros de rede elétrica furtada no ano passado. 

No total, a Enel Ceará registrou 1.227 ocorrências de furto de cabos em 2025 (16% a mais que o ano anterior), com 504 somente em Fortaleza. As cinco cidades que mais tiveram prejuízo relacionado a vandalismo com fios ficam na Grande Fortaleza.

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