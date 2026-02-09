Cinco suspeitos são presos e 11,7 toneladas de cobre apreendidos no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu 11,7 toneladas de cobre em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, em uma ofensiva nessa sexta-feira (6) contra crimes ao patrimônio. Cinco suspeitos também foram presos.

Os cinco capturados, de 21, 38, 44, 45 e 55 anos, foram presos pelo crime de receptação. A ação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Denúncias anônimas deram início as investigações e fizeram com que a DRF fosse acionada. Segundo a queixa, o material ilícito estava sendo mantido em um galpão de uma empresa em Maracanaú.

Veja também Segurança Homem morre e três são baleados em confronto com a PM, em Sobral Segurança Operação internacional apreende 1,3 tonelada de cocaína e prende três em Fortaleza Segurança Polícia resgata vítimas de sequestro e tortura no bairro José de Alencar, em Fortaleza

Além do metal, os agentes apreenderam aparelhos celulares e maquinários de grande porte como: empilhadeira, trator, reboque e duas caminhonetes.

A operação contou ainda com apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo Inteligência (NUIP) do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Os cinco suspeitos presos foram autuados em flagrante e colocados à disposição da Justiça.