Operação internacional apreende 1,3 tonelada de cocaína e prende três em Fortaleza

A Polícia Federal participou de uma operação internacional que resultou na apreensão de 1,3 tonelada de cocaína em alto-mar, no Oceano Atlântico, e na detenção de três brasileiros em Fortaleza (CE). A interceptação da carga ocorreu no domingo (1º) fora da costa brasileira, e as prisões foram efetivadas dias depois, já em território nacional.

A apreensão foi realizada por uma embarcação militar francesa, após o compartilhamento de informações de inteligência ao longo de janeiro de 2026, que indicavam o uso de rotas oceânicas por organizações criminosas da América do Sul para o transporte de drogas.

A troca de dados entre agências internacionais permitiu a identificação da embarcação suspeita e a abordagem em águas internacionais no domingo.

Detidos no Porto do Mucuripe

Após a apreensão, três tripulantes brasileiros foram transferidos para a custódia da Polícia Federal na quinta-feira (5), no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

A equipe da PF embarcou na fragata estrangeira para realizar as formalidades legais e conduziu os detidos à Superintendência Regional. Eles podem responder por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça.

A operação reforça a cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional e a atuação integrada no monitoramento e repressão ao uso de rotas marítimas para o envio de cargas ilícitas.