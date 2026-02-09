Diário do Nordeste
Homem morre e três são baleados em confronto com a PM, em Sobral

Suspeitos planejavam ataques ao município cearense.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:29)
Armamento apreendido pela polícia em operação que inclui pistolas, escopeta, munições e equipamentos táticos, exibidos sobre o veículo policial com a logomarca da Polícia Militar no Ceará.
Legenda: Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (9).
Foto: Reprodução/PMCE.

Um homem morreu e três foram baleados em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Sobral, na madrugada desta segunda-feira (9). Segundo a corporação, as vítimas são suspeitas de integrarem uma organização criminosa.

No domingo (8), um grupo composto por 16 homens saiu da cidade de Graça para praticar ataques em Sobral. Eles se utilizavam de dois carros roubados, e estavam sob posse de fuzis e pistolas.

Ao interceptarem o veículo, a Polícia acabou em um confronto com os suspeitos. A troca de tiros resultou na morte de um dos homens, ainda não identificado.

O restante conseguiu fugir para uma residência, onde fizeram uma família de refém. Com apoio do Batalhão Especializado Em Policiamento do Interior (BEPI), o grupo criminoso se entregou, e liberou os reféns.

O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

