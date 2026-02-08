Criança de dois anos morre afogada após cair em cacimba próxima de casa em Banabuiú

Uma criança de dois anos e nove meses morreu afogada após cair em uma cacimba próxima da própria residência, no município de Banabuiú, no Interior do Ceará. O caso foi registrado no sábado (7) e está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado (PCCE).

Os familiares perceberam a ausência da criança e iniciaram as buscas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), eles encontraram a vítima dentro da cacimba e tentaram socorrê-la.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local, mas a criança não chegou a ser encaminhada a um hospital. O óbito foi constatado ainda na residência.

Veja também Segurança Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada Segurança Esfaqueado em praça pública: acusado por homicídio é condenado a 12 anos de prisão no Ceará

Investigações do caso

Também estiveram no local equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realizou os primeiros levantamentos.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Quixadá, que apura as circunstâncias do afogamento.