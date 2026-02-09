Polícia resgata vítimas de sequestro e tortura no bairro José de Alencar, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) resgatou quatro pessoas vítimas de sequestro e tortura, no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O caso ocorreu na tarde desse domingo (8).

Conforme a corporação, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou aos agentes que pessoas estariam em situação de grave ameaça em um imóvel na Rua Elizeu Oriá.

Os policiais se dirigiram ao endereço e cercaram os suspeitos. Três deles conseguiram fugir do interior de um terreno próximo, mas dois acabaram capturados em outros pontos do bairro.

Ao retornarem ao local da fuga, os agentes escutaram pedidos de socorro vindos de uma residência situada junto ao muro do mesmo terreno. Lá, encontraram quatro pessoas amordaçadas e com graves ferimentos.

Cárcere privado

Quando questionados, as vítimas relataram que foram mantidas em cárcere por acusações de, supostamente, terem repassado informações de uma organização criminosa - a qual os suspeitos integram - para um grupo rival.

No local, a Polícia apreendeu objetos que teriam sido utilizados para intimidar as vítimas, como um cabo de energia, bem como aparelhos celulares e uma bicicleta.

"Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas a unidades hospitalares para atendimento médico", afirmou a PMCE.

Os suspeitos capturados, de 20 e 37 anos, foram conduzidos ao 13º Distrito Policial, onde foram autuados por tentativa de homicídio, organização criminosa e crime previsto na Lei de Tortura.

Segundo a PMCE, um deles possui antecedentes por tráfico de drogas. O outro possui registros anteriores por homicídio, resistência, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.