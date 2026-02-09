Membros de facção são presos por ameaça a comerciantes de água mineral em Sobral

Policiais civis e militares prenderam em flagrante 10 homens suspeitos de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo estaria tentando intervir no comércio de água mineral em Sobral.

A reportagem apurou que, assim como feito com dezenas de provedores de internet no último ano, criminosos estariam ameaçando comerciantes exigindo que eles suspendessem o fornecimento de água mineral em determinados bairros ou 'fechassem negócio' com a facção repassando ao bando uma parte da venda dos garrafões em troca da autorização para continuar a funcionar.

Há inquérito instaurado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) para apurar o caso. O Diário do Nordeste conversou com fontes da Segurança Pública que afirmam que as ameaças se intensificaram nas últimas semanas.

Legenda: Presos são ligados à facção carioca Comando Vermelho. Foto: Reprodução.

COMO OS SUSPEITOS FORAM CAPTURADOS

A Secretaria divulgou que diligências foram iniciadas nessa quarta-feira (4) e finalizadas nessa sexta-feira (6).

Em um primeiro momento, equipes da Draco Norte, da Força Tática da PMCE e da Subagência de Inteligência (SAI) da PMCE "identificaram e capturaram um homem, que estaria indo em comércios repassar ameaças de grupos criminosos".

Com diligências ininterruptas, no final da tarde, a Draco Norte e o CPRaio prenderam em flagrante quatro homens, no exato momento em que descarregavam garrafões de água de um caminhão, no bairro Vila União, em Sobral" SSPDS

O caminhão de uma empresa investigada por envolvimento com a facção foi apreendido e diversos galões de água apreendidos.

Em continuidade, policiais localizaram e capturaram outros dois homens.

Entre os suspeitos presos estão: um homem de 25 anos, que já respondia por tráfico de drogas; outro de 29 anos, com antecedentes por violência doméstica e lesão corporal; um suspeito de 24 anos, que já respondia por tráfico de drogas; outro indivíduo de 29 anos, que já foi preso por roubo; quatro deles, com idades de 20, 23 e 25 anos.

"Além disso, o penúltimo capturado é um homem de 23 anos, com passagens por organização criminosa e posse irregular de arma de fogo, e por último, um homem de 18 anos", disse a Pasta.

As identificações dos presos não foram reveladas.

Os materiais apreendidos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Região Norte. Todos os suspeitos foram autuados por organização criminosa e agora estão à disposição do Judiciário.

ATAQUES A PROVEDORES

Os ataques aos provedores em diversas cidades do Ceará passaram a estampar as manchetes dos jornais com mais frequência em 2025.

Em paralelo aos ataques, as Forças de Segurança do Ceará deflagraram a 'Operação Strike'. Em quase um ano, já foram cinco fases e pelo menos 80 suspeitos presos, entre eles empresários à frente de provedores clandestinos.

DENÚNCIAS

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e o anonimato são garantidos.