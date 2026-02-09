Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Membros de facção são presos por ameaça a comerciantes de água mineral em Sobral

Segundo denúncias, o grupo criminoso tenta intervir no comércio de água mineral na cidade.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
Segurança

Policiais civis e militares prenderam em flagrante 10 homens suspeitos de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo estaria tentando intervir no comércio de água mineral em Sobral.

A reportagem apurou que, assim como feito com dezenas de provedores de internet no último ano, criminosos estariam ameaçando comerciantes exigindo que eles suspendessem o fornecimento de água mineral em determinados bairros ou 'fechassem negócio' com a facção repassando ao bando uma parte da venda dos garrafões em troca da autorização para continuar a funcionar.

Há inquérito instaurado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) para apurar o caso. O Diário do Nordeste conversou com fontes da Segurança Pública que afirmam que as ameaças se intensificaram nas últimas semanas.

imagem de garrafões de água mineral em Sobral, no Interior do Ceará.
Legenda: Presos são ligados à facção carioca Comando Vermelho.
Foto: Reprodução.

COMO OS SUSPEITOS FORAM CAPTURADOS

A Secretaria divulgou que diligências foram iniciadas nessa quarta-feira (4) e finalizadas nessa sexta-feira (6).

Em um primeiro momento, equipes da Draco Norte, da Força Tática da PMCE e da Subagência de Inteligência (SAI) da PMCE "identificaram e capturaram um homem, que estaria indo em comércios repassar ameaças de grupos criminosos".

Com diligências ininterruptas, no final da tarde, a Draco Norte e o CPRaio prenderam em flagrante quatro homens, no exato momento em que descarregavam garrafões de água de um caminhão, no bairro Vila União, em Sobral"
SSPDS

O caminhão de uma empresa investigada por envolvimento com a facção foi apreendido e diversos galões de água apreendidos.

Em continuidade, policiais localizaram e capturaram outros dois homens.

Entre os suspeitos presos estão: um homem de 25 anos, que já respondia por tráfico de drogas; outro de 29 anos, com antecedentes por violência doméstica e lesão corporal; um suspeito de 24 anos, que já respondia por tráfico de drogas; outro indivíduo de 29 anos, que já foi preso por roubo; quatro deles, com idades de 20, 23 e 25 anos. 

"Além disso, o penúltimo capturado é um homem de 23 anos, com passagens por organização criminosa e posse irregular de arma de fogo, e por último, um homem de 18 anos", disse a Pasta.

As identificações dos presos não foram reveladas.

Os materiais apreendidos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Região Norte. Todos os suspeitos foram autuados por organização criminosa e agora estão à disposição do Judiciário.

ATAQUES A PROVEDORES

Os ataques aos provedores em diversas cidades do Ceará passaram a estampar as manchetes dos jornais com mais frequência em 2025.

Em paralelo aos ataques, as Forças de Segurança do Ceará deflagraram a 'Operação Strike'. Em quase um ano, já foram cinco fases e pelo menos 80 suspeitos presos, entre eles empresários à frente de provedores clandestinos.

DENÚNCIAS

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de um policial do RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas) vestindo uniforme preto com a sigla RAIO destacada em laranja, em uma operação policial no Ceará.
Segurança

Polícia resgata vítimas de sequestro e tortura no bairro José de Alencar, em Fortaleza

Três suspeitos fugiram, mas dois acabaram capturados e conduzidos à delegacia.

Redação
Há 1 hora
Membros de facção são presos por ameaça a comerciantes de água mineral em Sobral
Segurança

Membros de facção são presos por ameaça a comerciantes de água mineral em Sobral

Segundo denúncias, o grupo criminoso tenta intervir no comércio de água mineral na cidade.

Redação
Há 2 horas
Colagem de duas fotos de uma operação policial. À esquerda, o interior de um veículo carregado com dezenas de tabletes pretos prensados. À direita, um close-up de um teste químico rápido da marca IDenta apresentando coloração azul, o que confirma a presença de cocaína no material apreendido.
Segurança

Operação internacional apreende 1,3 tonelada de cocaína e prende três em Fortaleza

Os tripulantes foram presos pela Polícia Federal no Porto do Mucuripe.

Redação
Há 2 horas
Armamento apreendido pela polícia em operação que inclui pistolas, escopeta, munições e equipamentos táticos, exibidos sobre o veículo policial com a logomarca da Polícia Militar no Ceará.
Segurança

Homem morre e três são baleados em confronto com a PM, em Sobral

Suspeitos planejavam ataques ao município cearense.

Redação
Há 2 horas
chacina pessoas olhando local moto aglomerado de gente em frente a uma casa.
Segurança

Justiça mantém decisão de não levar a júri PMs acusados de Chacina em Quiterianópolis

Homens armados invadiram a casa onde estavam as vítimas.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Mais de 350 pessoas são capturadas após brigas de torcidas durante Clássico-Rei em Fortaleza

Diversos bairros da Capital cearense registraram confrontos entre torcedores.

Matheus Facundo
08 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma ambulância do Samu para uma matéria sobre afogamento de uma criança.
Segurança

Criança de dois anos morre afogada após cair em cacimba próxima de casa em Banabuiú

Óbito foi constatado por equipe médica ainda no local.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Imagem com dezenas de chaves utilizadas pela suspeita para invadir apartamentos e furtar objetos
Segurança

Mulher suspeita de furtos em série em condomínios tem prisão preventiva decretada

Kelly Lima da Silva Ferreira, 43, foi capturada após mais uma ação criminosa.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
trecho imagem de camera de seguranca homem de capacete correndo com faca atras da vitima, via publica.
Segurança

Esfaqueado em praça pública: acusado por homicídio é condenado a 12 anos de prisão no Ceará

A acusação destaca que o crime foi "covardemente perpetrado".

Redação
07 de Fevereiro de 2026
carro incendio acidente faixa.
Segurança

Após 12 anos, motorista de carro de luxo que causou acidente e morte de gestante vai a júri no CE

Segundo a investigação, o acusado estava na contramão da via e dirigia um veículo de luxo sob efeito de álcool.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Fevereiro de 2026
dois policiais fardados de costas.
Segurança

Policiais envolvidos em inquéritos de morte passam de 'autores' a 'interventores', decide Elmano

Governador assinou decreto que muda regras de inquéritos em casos de lesão corporal e morte envolvendo policiais

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Montagem com as fotos dos chefes do PCC que moraram no Ceará. Em sequência: Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha; Rogério Jeremias de Simone, Gege do Mangue; Fabiano Alves de Sousa, o Paca; e Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, o 'El Cid' ou 'Syd'
Segurança

Por que chefes do primeiro escalão da facção PCC procuram o Ceará para morar?

A última prisão foi de um homem apontado como 'chefe da célula terrorista' da facção.

Messias Borges
06 de Fevereiro de 2026
Criança abandonada em Icó.
Segurança

Recém-nascido é encontrado abandonado no lixo, em Icó, no Ceará

Criança foi encontrada dentro de um saco plástico.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Dinheiro apreendido.
Segurança

Seis pessoas são presas em operação contra exploração ilegal de jogos no Ceará

Os suspeitos foram detidos em Quixeramobim, Pedra Branca, e Fortaleza

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto de ônibus escolar da frota municipal de Nova Russas.
Segurança

Estudante de 10 anos morre atropelada por ônibus escolar em Nova Russas

Acidente aconteceu durante o percurso da escola para a residência da criança.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Veículo da Polícia Militar do Ceará com armas, munições, drogas e objetos ilegais espalhados no capô. Cena de operação policial à noite com várias viaturas de polícia ao redor.
Segurança

Cinco pessoas são mortas a tiros em ação da Polícia, no Interior do Ceará

Caso foi na cidade de Monsenhor Tabosa. Homens mortos estariam planejando ataques em outro município.

Beatriz Irineu e Paulo Roberto Maciel*
06 de Fevereiro de 2026
Lojas cujas marquises desabaram no centro de Fortaleza.
Segurança

Marquise de lojas desaba no Centro de Fortaleza

Acidente aconteceu na madrugada e não deixou feridos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra policiais militares realizando a abordagem a um carro, onde foi preso um homem, no Eusébio. A imagem também mostra a foto 3x4 do suspeito.
Segurança

Esposa de chefe do PCC que planejou sequestro de Moro estava há 4 meses no Ceará

O casal foi preso em cidades cearenses diferentes, na última quarta-feira (4).

Messias Borges
05 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra três policiais civis, de costas, fardados e armados, em atividade no Ceará.
Segurança

Como funcionava um esquema criminoso de furto de veículos de locadoras no Ceará

Um acusado foi condenado à prisão pela Justiça Estadual por integrar organização criminosa e receptação.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
policiais feminicidio em fortaleza local da ocorrencia muro amarelo.
Segurança

'Estou aguardando a Polícia': universitária enviou mensagem antes de ser morta pelo namorado no CE

O suspeito foi preso em flagrante.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Fevereiro de 2026