Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro, em Fortaleza

Na Capital, serviços como Enel e Correios não funcionarão por conta da data

Redação 05 de Setembro de 2025
Negócios

Clientes da Enel Ceará são notificados sobre cobrança de duas faturas em setembro; veja direitos

A concessionária afirma que não é uma cobrança em duplicidade

Paloma Vargas 29 de Agosto de 2025
Negócios

Aneel não recomenda concessão antecipada à Enel por descumprimento de critérios de qualidade

Concessionária de energia pediu antecipadamente, em março deste ano, a renovação da concessão do serviço de energia elétrica no Estado. Contrato atual termina em 2028

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues 14 de Agosto de 2025
Negócios

Elmano diz que regulamentação da concessão de energia é 'frouxa' e cobra cronograma da Enel

Chefe do Executivo estadual reclamou da forma como concessionária avaliava o atendimento de distribuição de energia no Ceará

Redação 09 de Julho de 2025
Negócios

Pipas na rede elétrica deixaram mais de 200 mil pessoas sem energia no Ceará em 2024, aponta Enel

Maior parte das ocorrências foi registrada em julho

Beatriz Rabelo 07 de Julho de 2025
Negócios

ONGs do Ceará temem a perda de doações após a Enel ser multada por reter valores

Uma instituição já começou a registrar cancelamento de contribuições

Redação 07 de Julho de 2025
Negócios

Enel Ceará cobrava doações na conta de luz sem autorização, denunciam consumidores

Distribuidora de energia foi multada pelo MPCE por reter parte das doações sem que os clientes soubessem

Mariana Lemos 03 de Julho de 2025
Negócios

Enel Ceará reteve R$ 8,7 milhões de doações de clientes a instituições filantrópicas, diz Decon

A companhia de energia informou que os clientes tinham ciência dos descontos

Mariana Lemos 02 de Julho de 2025
PontoPoder

Deputados do Ceará repercutem multa de R$ 16,7 milhões aplicada pelo Ministério Público à Enel

Segundo o órgão, concessionária reteve parte das doações feitas por clientes para instituições filantrópicas

Bruno Leite 01 de Julho de 2025
Ceará

Enel é multada em R$ 16 milhões por reter parte das doações de clientes a instituições filantrópicas

Conforme MP, a concessionária de energia elétrica tem ficado com um percentual fixo de 10% dos repasses. Enel alega que há regulamentação e que vai responder dentro do prazo determinado

Redação 30 de Junho de 2025
