Enel Ceará faz campanha para renegociação de dívidas

A Enel Distribuição Ceará realiza uma campanha de fim de ano voltada à regularização de débitos de clientes inadimplentes, com condições especiais de negociação válidas até 31 de dezembro.

A ação permite o parcelamento de contas vencidas há mais de 60 dias, com entrada mínima de 10% e pagamento em até sete parcelas para clientes residenciais.

Segundo a distribuidora, consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica podem ter condições diferenciadas, incluindo parcelamento em até 36 vezes, sem juros e com possibilidade de isenção de encargos, conforme a situação do cliente.

As negociações podem ser realizadas nas lojas da Enel e pelos canais digitais da empresa: site oficial, aplicativo Enel Ceará (disponível para iOS e Android), WhatsApp (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento 0800 28 50 196.

Conforme a Enel, a iniciativa busca facilitar o pagamento de débitos e evitar a suspensão do fornecimento de energia, especialmente no período de festas de fim de ano.

Requisitos para participar de renegociações

Para participar da campanha, é necessário ter ao menos uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias e apresentar documentação nos canais de atendimento.

Clientes com parcelamento vigente não estão aptos a aderir às novas condições.

A empresa informa ainda que as condições de negociação variam conforme o perfil do consumidor e que há incidência de encargos, como correção pelo IPCA e juros, nos casos aplicáveis. Os valores negociados são incorporados às contas mensais de energia elétrica.