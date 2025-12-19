Primeira viagem da Transnordestina chega ao Ceará com carregamento de milho; veja vídeo

Os primeiros 20 vagões trazendo mercadorias da Ferrovia Transnordestina chegaram em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, no começo da manhã desta sexta-feira (19). Milho foi o primeiro material transportado pela locomotiva.

O vídeo mostra a chegada dos vagões até o ponto de parada em Iguatu e o descarregamento do milho em caminhões. O trem saiu às 16h30 de Bela Vista do Piauí na quinta-feira (18) e chegou por volta de 5h10 a Iguatu.

A carga será destinada para alimentação animal da empresa Tijuca Alimentos, indústria cearense com sede em Beberibe. A empresa vende ovos, frango e queijos no Ceará, Piauí e Maranhão.

Veja também Negócios Fortaleza dispara como a cidade mais rica do Nordeste; veja valores Negócios Além de Fortaleza, quais cidades têm os maiores PIBs do Ceará? Veja ranking

Início do transporte em fase de "pré-testes"

A ferrovia começou a operação em trecho reduzido, de cerca de 600 quilômetros (km) de extensão. O trajeto vai levar mercadorias entre o interior piauiense, mais especificamente em Bela Vista do Piauí, passando pelo oeste de Pernambuco até chegar a Iguatu.

Legenda: Vagões da Transnordestina foram carregados com milho em viagem inaugural. Foto: Divulgação.

Essa fase de testes terá capacidade reduzida, mas a previsão é de que o início efetivo dos transportes nessa fase, chamada pela Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária responsável pela construção e operação da ferrovia, aconteça com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de representantes dos governos do Ceará e de Piauí.

A primeira carga transportada, de milho, foi trazida em menos vagões do que a capacidade máxima da ferrovia quando estiver em plena operação.