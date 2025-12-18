Diário do Nordeste
AG Cenografia amplia atuação no Nordeste com projetos para grandes eventos

Projetos incluem cidades cenográficas e decoração temática.

Agência de Conteúdo DN
Negócios
Cenografia do Miss Brasil 2025 com palco iluminado, produzido pela AG Cenografia e Eventos.
Legenda: Palco do Miss Brasil em Fortaleza recebe cenografia, estrutura e detalhes cênicos da AG Cenografia.
Foto: Divulgação

A AG Cenografia e Eventos consolida sua atuação no Nordeste ao desenvolver projetos de cenografia para festas juninas, programações natalinas, eventos municipais, grandes formaturas e festivais de grande porte. Com trabalhos realizados em mais de 15 municípios cearenses, a empresa é responsável pela criação e execução de cidades cenográficas, palcos, ambientações temáticas e estruturas cênicas voltadas a eventos culturais e institucionais.

Entre os projetos assinados pela AG, estão o São João de Maracanaú, o Natal de Ubajara, a Paixão de Cristo de Pacatuba, o palco do Miss Brasil, em Fortaleza, além de grandes formaturas de Medicina realizadas no Centro de Eventos do Ceará. A empresa também esteve à frente da cenografia do Festival do Escargot da Taíba, reforçando sua presença em eventos de diferentes perfis e escalas.

Como os projetos de cenografia são criados

Fundada em 2005 a partir da parceria entre Guilhermino Benevides e Alex Coelho, a AG mantém como diretriz a criação de projetos exclusivos, desenvolvidos a partir das características culturais, espaciais e funcionais de cada evento e localidade. A proposta é evitar a repetição de cenários, garantindo identidade visual própria e adequação ao contexto de cada município ou produção.

“A AG trabalha com a integração entre criação artística, planejamento e execução técnica. Cada projeto parte de um conceito específico e é desenvolvido com atenção aos aspectos estéticos, estruturais e operacionais, o que permite entregar cenografias alinhadas às necessidades de cada evento”, explica Guilhermino Benevides, diretor da AG Cenografia e Eventos.

Decoração natalina em Ubajara com vila temática iluminada.
Legenda: Entre os projetos da AG Cenografia e Eventos está a decoração natalina em Ubajara
Foto: Divulgação

Cenografia de grandes eventos

A operação envolve estudos técnicos detalhados que consideram circulação de público, funcionalidade dos espaços e integração entre cenário e palco, além de cronogramas rigorosos de produção e montagem. A divisão de responsabilidades concentra a logística, estrutura e execução técnica sob a coordenação de Alex Coelho, enquanto a direção artística e conceitual é conduzida por Guilhermino.

“A AG é responsável exclusivamente pela criação e execução do cenário. Os projetos técnicos definem dimensões e encaixes estruturais, e exigimos que palcos e estruturas fornecidos por outras empresas sigam rigorosamente essas especificações, garantindo integração total entre cenário e palco”, afirma Alex Coelho, diretor da empresa.

Com atuação em eventos de grande porte e relevância cultural, a AG Cenografia e Eventos reforça o papel da cenografia como elemento estratégico na organização de celebrações públicas, festivais e produções institucionais, contribuindo para a qualificação da experiência do público e a valorização das manifestações culturais no Ceará e no Nordeste.

Serviço

Instagram: @agcenografiaeeventos
Telefones: Alex Coelho - (88) 99604.9696 | Guilhermino Benevides - (85) 98821.9324

 

