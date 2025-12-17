Diário do Nordeste
Veja agora o resultado da Lotomania 2863 – Sorteio de quarta-feira, 17/12; Prêmio de R$ 3,8 milhões

Apostas para a Lotomania 2863 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotomania
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Hoje, 17/12, o sorteio da Lotomania 2863 está oferecendo um prêmio de R$ 3,8 milhões para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 19h de hoje, quarta-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2863

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2863 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 21h.

Como apostar na Lotomania 2863?

Para participar do concurso da Lotomania 2863, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3565, desta quarta-feira (17/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 786 - Sorteio de quarta-feira, 17/12; Prêmio de R$ 600 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 786 em 17/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6027, desta quarta-feira (17/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2900 de hoje, quarta-feira, 17/12; prêmio é de R$ 3,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2900 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,2 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6905, desta quarta-feira (17/12); prêmio é de R$ 4,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 312 de hoje 17/12; prêmio é de R$ 13,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
foto de jovens fazendo prova.
Papo Carreira

Saiba como acessar o resultado do Encceja e emitir certificado

Para ganhar a certificação, os participantes precisavam atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Imagem fantasia que mostra o projeto da usina Dessal.
Negócios

Construtora aguarda licenças para início das obras de usina de dessalinização

A expectativa é de que o empreendimento comece ainda no primeiro trimestre de 2026.

Lucas Monteiro e Paloma Vargas
17 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Primeiro trem da Transnordestina trará milho para a Tijuca Alimentos

Graças à ferrovia, será enormemente reduzido o custo do transporte de insumos para as granjas avícolas do Ceará

Egídio Serpa
17 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quarta-feira (17)

São ofertadas 9 mil vagas temporárias em todo o País.

Renato Bezerra
17 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Fiec celebra contrato da Casa dos Ventos com Vestas. A Aeris festeja

Serão fabricadas em Aquiraz, no Ceará, as 184 turbinas eólicas encomendadas. Elas serão instaladas no Piauí. A Aeris fabricará as pás eólicas.

Egídio Serpa
17 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Merenda Escolar: Ceará pode copiar modelo de Mogi das Cruzes

O Programa de Desenvolvimento Alimentar Sustentável (PDAS) pode ser implementado nas escolas públicas municipais do Ceará

Egídio Serpa
17 de Dezembro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Transnordestina inicia operação com transporte de milho entre Piauí e Ceará

Ferrovia terá inauguração oficial com expectativa da presença do presidente Lula.

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
17 de Dezembro de 2025
ZPE Setor 2
Victor Ximenes

Investimento do TikTok no Ceará supera PIB de 14 estados e valor do Bradesco

Investimento anunciado representa 10 vezes a economia de Rondônia e fica perto até do PIB do próprio Ceará.

Victor Ximenes
17 de Dezembro de 2025
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (17) e como jogar.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Ambiente corporativo.
Delania Santos

Resilência no mercado de trabalho: como lidar com mudanças e se adaptar?

Delania Santos
17 de Dezembro de 2025
Foto que contém a Alchymist Blue Lagoon.
Negócios

Com investimento de R$ 70 milhões, grupo tcheco vai construir parque aquático e abrir resort em Jeri

Investimentos vão gerar mais de 5 mil empregos.

Luciano Rodrigues
17 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Empresas do Ceará estão sob nova, jovem e competente direção

Chegaram e seguem chegando as novas gerações de executivos que herdaram dos pais a arte de empreender, com uma vantagem: dominam a teoria e a prática

Egídio Serpa
17 de Dezembro de 2025
Imagem de uma pessoa apostando na Quina.
Negócios

Quina 6904: Ganhador recebe R$ 4,7 milhões; saiba quando acontece o próximo sorteio

Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3564, desta terça-feira (16/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3564, desta terça-feira (16/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1153 de hoje, 16/12; prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1153 de hoje, 16/12; prêmio é de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
16 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6904, desta terça-feira (16/12); prêmio é de R$ 4,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6904, desta terça-feira (16/12); prêmio é de R$ 4,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2952 desta terça-feira (16/12); prêmio é de R$ 52,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2952 desta terça-feira (16/12); prêmio é de R$ 52,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2332 de hoje, 16/12; prêmio é de R$ 67,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2332 de hoje, 16/12; prêmio é de R$ 67,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
16 de Dezembro de 2025
Imagem de maquinetas apreendidas em operação da Sefaz.
Negócios

Sefaz-CE identifica movimentação de R$ 57 milhões sem nota fiscal em Fortaleza

A Operação Fisconforme, realizada nesta terça-feira (16), também apreendeu 50 maquinetas.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Investir para competir, o desafio inadiável da indústria

Enfrentamos um dos mais altos custos de capital do mundo, elevada volatilidade cambial e um ambiente de negócios cheio de incertezas.

Egídio Serpa
16 de Dezembro de 2025
Bosque Condomínio Iguatemi
Victor Ximenes

Superprédios de luxo do Iguatemi iniciam obras no começo de 2026

Torres terão valor de venda total de R$ 230 milhões

Victor Ximenes
16 de Dezembro de 2025
avião boeing 737 max da cabo verde airlines
Igor Pires

Cabo Verde Airlines conquista certificação e retoma negociações com o Ceará

Igor Pires
16 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Festa na construção civil: STJ decide sobre Lei do Distrato

A decisão da corte representa um avanço não apenas para as empresas, mas para a sociedade, diz o presidente do Sinduscon, Patriolino Dias

Egídio Serpa
16 de Dezembro de 2025