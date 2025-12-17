Diário do Nordeste
Construtora aguarda licenças para início das obras de usina de dessalinização

A expectativa é de que o empreendimento comece ainda no primeiro trimestre de 2026.

Escrito por
Lucas Monteiro e Paloma Vargas negocios@svm.com.br
Negócios
Imagem fantasia que mostra o projeto da usina Dessal.
Legenda: Os principais impasses em torno da usina de dessalinização sempre estiveram ligados à área escolhida para o empreendimento.
Foto: Divulgação / Dessal.

A construtora Marquise Infraestrutura aguarda as licenças necessárias para iniciar as obras da usina de dessalinização (Dessal Ceará), segundo afirmou o diretor da empresa, Renan Carvalho. 

“Agora o que está faltando é apenas ter os alvarás, a licença da Prefeitura para realmente iniciar. Acredito que até o final de janeiro a gente já esteja com a documentação suficiente para dar início”, disse.

Os principais impasses em torno da usina de dessalinização instalada na Praia do Futuro sempre estiveram ligados à área escolhida para o empreendimento, devido ao risco para cabos submarinos de internet e às questões relacionadas ao reassentamento de famílias.

Com a mudança de localização e a emissão das licenças necessárias, o projeto avançou. A usina de dessalinização foi lançada oficialmente em 2017 pelo Governo do Estado. 

“Com a mudança da área, foi necessária a alteração do projeto para adaptar à nova localização, e isso ensejou a necessidade de um novo licenciamento, edital que já está concluído”, destacou Carvalho.

teaser image
Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma) disse, em nota, que "o processo segue em tramitação, seguindo as etapas normativas". Procurada, a Cagece não se pronunciou. O espaço segue aberto. 

O diretor destacou que ainda não é possível precisar a data de início das obras, mas estima um prazo de dois anos para construção até o início da fase operacional.

Após a aprovação das licenças, os primeiros serviços serão voltados à instalação de duas adutoras que irão ligar a região do Mucuripe à Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, abastecendo o reservatório local.

O que é a Dessal Ceará?

A usina de dessalinização idealizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) terá capacidade de produzir 1 m³ de água por segundo, utilizando a tecnologia de osmose reversa.

Nesse processo, aplica-se pressão sobre a água para separar o sal e torná-la própria para consumo.

A água dessalinizada será destinada prioritariamente ao abastecimento humano, sendo acionada em momentos críticos — como períodos de baixa nos reservatórios e escassez de chuvas.

Já a salmoura gerada será descartada por um duto submarino projetado para garantir rápida diluição em poucas dezenas de metros, evitando impactos ao ambiente marinho.

Nesta semana, o Governo Federal cedeu por 30 anos, à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), um terreno na Praia do Futuro, em Fortaleza, para a construção da usina.

Com 88,3 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31,2 milhões, o espaço servirá de base para a instalação da planta.

