Investimento do TikTok no Ceará supera PIB de 14 estados e valor do Bradesco

Precisamos falar sobre os R$ 200 bilhões anunciados pelo TikTok para seu mega data center no Ceará. Só de ler ou ouvir esse valor, já dá pra ter uma ideia de que ele é estratosférico, mas a única forma de se ter uma dimensão mais certeira do que esse valor representa é com a boa e velha comparação.

Para isso, a Coluna Victor Ximenes peneirou alguns dados. E o resultado impressiona. Segundo informações do IBGE, o dinheiro que o TikTok aportará no data center do Pecém é superior ao PIB (Produto Interno Bruto) em valores correntes de 14 estados brasileiros. Isso mesmo. Tudo que é oficialmente produzido e comercializado nas economias de 14 estados da Federação não chega a R$ 200 bilhões.

Veja a lista:

Espírito Santo: R$ 182 bilhões

Mato Grosso do Sul: R$ 166 bilhões

Amazonas: R$ 145 bilhões

Maranhão: R$ 139 bilhões

Rio Grande do Norte: R$ 94 bilhões

Paraíba: R$ 86 bilhões

Alagoas: R$ 76 bilhões

Piauí: R$ 73 bilhões

Rondônia: R$ 67 bilhões

Tocantins: R$ 58 bilhões

Sergipe: R$ 57 bilhões

Acre: R$ 23 bilhões

Amapá: R$ 23 bilhões

Roraima: R$ 21 bilhões

Nota: os dados utilizados foram divulgados no fim de 2024, tendo como base o ano de 2022, portanto, há defasagem.

O valor fica relativamente próximo até mesmo ao PIB do Ceará, que, neste mesmo estudo, somava R$ 213 bilhões.

15 vezes investimento da siderúrgica

Legenda: Siderúrgica da ArcelorMittal no Pecém Foto: Divulgação

Vamos a outro comparativo. Até hoje, o maior investimento privado já efetivado da história do Ceará é a siderúrgica do Pecém, antes chamada de CSP e hoje ArcelorMittal Pecém.

A siderúrgica, que é responsável por metade de todas as exportações do Ceará, recebeu na época de sua instalação US$ 5,4 bilhões em investimentos. O dólar na época não passava de R$ 2,50, então, o valor convertido daria algo em torno de R$ 13,5 bilhões — 15 vezes menos que o investimento do data center. Mesmo utilizando a cotação de hoje, teríamos, no máximo, R$ 30 bilhões.

Montante supera valor do Bradesco

Não que essas empresas estejam à venda, mas os R$ 200 bilhões do TikTok dariam para comprar o Bradesco, cujo valor de mercado é avaliado em cerca de R$ 188 bilhões; a WEG (R$ 185 bi) e a Klabin, que constam no ranking das 10 maiores empresas brasileiras (na 8ª, 9ª e 10ª colocação, respectivamente), conforme dados da Companies Market Cap.

Obras previstas para janeiro

Primeiro data center do TikTok (pertencente à chinesa ByteDance) na América Latina, o empreendimento tem parceria com a Omnia e Casa dos Ventos. A previsão é que as obras tenham início em janeiro de 2026, na ZPE (Zona de Processamento de Exportações).