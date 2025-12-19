Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP

O projeto de instalar um teleférico na orla da Beira-Mar, em Fortaleza, foi revisto e as cabines não devem mais passar pelo mar. A informação foi confirmada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em entrevista ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (19).

Inicialmente, o projeto ligava o Morro Santa Terezinha a um ponto mais distante da Avenida Beira-Mar, percorrendo boa parte da orla até a região da Praia de Iracema.

O percurso seria de três quilômetros por trecho, com cinco estações e viagem sobrevoando o mar da Capital.

Legenda: Projeto inicial do teleférico previa sobrevoar mar da Praia de Iracema, com percurso de três quilômetros. Foto: Reprodução/LDBW

Após a revisão, a proposta é que o teleférico ligue o Morro Santa Terezinha ao Mercado dos Peixes. O trecho deve chegar a no máximo 800 metros. Não foi informado quantas estações podem ser instaladas.

“Inicialmente esse teleférico seria dentro do mar. E aí a gente abriu para discutir os setores da sociedade civil e tomamos a decisão de não ser mais dentro do mar”, explicou Evandro Leitão.

Veja também Ceará Fortaleza terá três novos túneis e viadutos em 2026; veja bairros

A gestão municipal estuda agora a viabilidade do projeto, com possibilidade de parceria público-privada (PPP) para a construção do teleférico.

“Ainda estamos mensurando o investimento. Estamos discutindo de ter uma parceria público-privada. Está na fase de levantamento de dados”, aponta.