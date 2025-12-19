Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP

Percurso foi reduzido de 5 quilômetros para 800 metros.

Escrito por
e
(Atualizado às 12:21)
Negócios
Imagem de cabine de teleférico.
Legenda: Fortaleza deve ganhar teleférico entre Morro Santa Terezinha e Mercado dos Peixes.
Foto: Shutterstock/Pavel Larsson

O projeto de instalar um teleférico na orla da Beira-Mar, em Fortaleza, foi revisto e as cabines não devem mais passar pelo mar. A informação foi confirmada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, em entrevista ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (19).

Inicialmente, o projeto ligava o Morro Santa Terezinha a um ponto mais distante da Avenida Beira-Mar, percorrendo boa parte da orla até a região da Praia de Iracema. 

O percurso seria de três quilômetros por trecho, com cinco estações e viagem sobrevoando o mar da Capital.

Imagem de projeto de teleférico que visita Praia de Iracema, em Fortaleza.
Legenda: Projeto inicial do teleférico previa sobrevoar mar da Praia de Iracema, com percurso de três quilômetros.
Foto: Reprodução/LDBW

Após a revisão, a proposta é que o teleférico ligue o Morro Santa Terezinha ao Mercado dos Peixes. O trecho deve chegar a no máximo 800 metros. Não foi informado quantas estações podem ser instaladas.

“Inicialmente esse teleférico seria dentro do mar. E aí a gente abriu para discutir os setores da sociedade civil e tomamos a decisão de não ser mais dentro do mar”, explicou Evandro Leitão.

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza terá três novos túneis e viadutos em 2026; veja bairros

A gestão municipal estuda agora a viabilidade do projeto, com possibilidade de parceria público-privada (PPP) para a construção do teleférico. 

“Ainda estamos mensurando o investimento. Estamos discutindo de ter uma parceria público-privada. Está na fase de levantamento de dados”, aponta. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de cabine de teleférico.
Negócios

Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP

Percurso foi reduzido de 5 quilômetros para 800 metros.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
Há 48 minutos
Seis apostas da Mega da Virada, com fundo verde e números das dezenas.
Negócios

Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

A premiação é feita anualmente e está estimada em R$ 850 milhões.

Redação
Há 52 minutos
Primeira viagem da Transnordestina chega ao Ceará com carregamento de milho; veja vídeo
Negócios

Primeira viagem da Transnordestina chega ao Ceará com carregamento de milho; veja vídeo

Ferrovia começou a operar em fase de testes; obras avançam rumo ao Pecém.

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Mulher ao telefone e com contas da Enel na mão.
Negócios

Enel Ceará faz campanha para renegociação de dívidas

Clientes residenciais poderão parcelar em até sete vezes com apenas 10% de entrada.

Redação
Há 2 horas
Foto que contém a avenida Frei Cirilo, com destaque para a estátua 'Banho de Iracema', na Lagoa de Messejana.
Negócios

Fortaleza dispara como a cidade mais rica do Nordeste; veja valores

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Luciano Rodrigues
19 de Dezembro de 2025
Foto aérea da cidade de Maracanaú, que tem o segundo maior pib do Ceará.
Negócios

Além de Fortaleza, quais cidades têm os maiores PIBs do Ceará? Veja ranking 

Os indicadores foram divulgados nesta sexta-feira (15) pelo IBGE.

Mariana Lemos
19 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Câmara de Farias Brito faz concurso com vagas de níveis médio e superior

As remunerações iniciais chegam a R$ 3 mil.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria sobre concurso público de Ocara.
Papo Carreira

Prefeitura de Ocara faz concurso público de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de janeiro.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

O fim dos incentivos e a Nova Matemática do Lucro no Ceará

Para a indústria e o atacado cearenses, o ponto nevrálgico da Reforma Tributária é o futuro do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)

Egídio Serpa
19 de Dezembro de 2025
Funcionários dos Correios em uniformes amarelos e azuis, organizando cartas e pacotes em um centro de distribuição movimentado.
Negócios

Tesouro autoriza empréstimo de R$ 12 bilhões aos Correios

Crédito deve reestruturar estatal, que enfrenta dificuldades financeiras.

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Caminhão da Cimento Apodi em unidade industrial de produção de cimento intertravado no Ceará.
Negócios

Cimento Apodi destaca piso intertravado como alternativa eficiente e sustentável

Especialistas apontam o piso intertravado como melhor solução para o conforto e economia cearense

Agência de Conteúdo DN
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra bilhetes da loteria Quina, uma caneta azul e uma nota de dez reais sobre uma superfície branca.
Negócios

Com Quina pagando R$ 6,5 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Iguatu já ouve o apito do trem da Transnordestina

Na manhã desta sexta-feira, chega o primeiro carregamento de grãos para a avicultura cearense. É só o começo de um novo tempo, apostam os sonhadores cearenses

Egídio Serpa
19 de Dezembro de 2025
Imagem de uma pessoa operando uma máquina.
Negócios

PIB do Ceará cresce acima da média nacional pelo terceiro trimestre consecutivo

O setor de serviços desacelerou, mas segue como principal motor da geração de empregos.

Lucas Monteiro
18 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2333 de hoje, 18/12; prêmio é de R$ 68,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2333 de hoje, 18/12; prêmio é de R$ 68,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
18 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1154 de hoje, 18/12; prêmio é de R$ 1,6 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1154 de hoje, 18/12; prêmio é de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
18 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6906, desta quinta-feira (18/12); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6906, desta quinta-feira (18/12); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2953 desta quinta-feira (18/12); prêmio é de R$ 58,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2953 desta quinta-feira (18/12); prêmio é de R$ 58,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3566, desta quinta-feira (18/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3566, desta quinta-feira (18/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Dezembro de 2025
Aerogeradores de um parque eólico offshore instalados no mar, com turbinas alinhadas sob céu azul e reflexo na água.
Negócios

Ibama arquiva 11 processos de instalação de eólicas offshore no Ceará

Empresas devem solicitar novos processos de licenciamento ambiental, caso desejem seguir com os projetos.

Letícia do Vale e Mariana Lemos
18 de Dezembro de 2025
Recenseador do IBGE.
Papo Carreira

Governo autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários; veja cargos

Contratados atuarão em dois censos realizados pelo Instituto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Carteira Nacional de Habilitação digital.
Automóvel

CNH sem autoescola: novas regras começam a valer no Ceará na segunda-feira (22)

Interessados em dar entrada no processo devem realizar agendamento no site do Detran.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza fechará 2025 com R$ 3,7 bilhões de receita

Ela tem 4.300 médicos cooperados, mais de 4 mil colaboradores e mais de 520 mil beneficiários.

Egídio Serpa
18 de Dezembro de 2025
Fim de ano aquece mercado de cestas e amplia produção da R7 Distribuidora.
Negócios

Fim de ano aquece mercado de cestas e amplia produção da R7 Distribuidora

Em época de Natal, empresa possui portfólio ampliado e produção reforçada.

Agência de Conteúdo DN
18 de Dezembro de 2025
Cenografia do Miss Brasil 2025 com palco iluminado, produzido pela AG Cenografia e Eventos.
Negócios

AG Cenografia amplia atuação no Nordeste com projetos para grandes eventos

Projetos incluem cidades cenográficas e decoração temática.

Agência de Conteúdo DN
18 de Dezembro de 2025
Negócios

Carmais seminovos lança Operação Fecha Ano com transferência grátis para modelos selecionados

Grupo Carmais reúne todas as concessionárias seminovos e um estoque superior a 800 veículos seminovos disponíveis

Agência de Conteúdo DN
18 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Negócios

Com Timemania pagando R$ 68 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (18).

Redação
18 de Dezembro de 2025
Logotipo da Enel Brasil em fachada corporativa, com letras estilizadas nas cores verde, azul e amarelo, representando a empresa de energia elétrica no Brasil.
Victor Ximenes

Pandemônio em SP põe Enel na corda bamba no Ceará

Com imagem nacionalmente maculada, empresa não tem margem para novas crises no Ceará

Victor Ximenes
18 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Eleições 2026: 65% ainda não sabem em quem votar

Para empresário industrial cearense, só com 35% decididos por candidaturas, não há como apontar favorito

Egídio Serpa
18 de Dezembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,1 milhão

Outras três apostas acertaram 15 dezenas e também levaram prêmio milionário.

Redação
17 de Dezembro de 2025