Cimento Apodi destaca piso intertravado como alternativa eficiente e sustentável

Em um cenário de crescente demanda por materiais que unam desempenho técnico e responsabilidade socioambiental, o piso intertravado tem ganhado espaço como solução versátil e de baixo impacto para áreas urbanas, comerciais e residenciais. Atenta a essas tendências, a Cimento Apodi, companhia multinacional do setor de materiais de construção, reforça sua atuação na produção desse tipo de pavimento, consolidado como uma das opções mais sustentáveis e economicamente viáveis do mercado.

Como funciona o piso intertravado

O piso intertravado é formado por blocos de concreto assentados sobre base preparada e travados por areia de selagem. Essa composição favorece durabilidade e manutenção simplificada, além de reduzir custos ao longo do ciclo de vida da obra. Em comparação a alternativas tradicionais de pavimentação, o produto oferece acesso mais amplo por apresentar menor necessidade de intervenções corretivas e maior resistência ao desgaste.

Benefícios do piso intertravado para a infraestrutura urbana

O intertravado também promove impactos positivos na infraestrutura urbana. Por ser modular e reaproveitável, permite remoções e reparos sem perda de material, contribuindo para práticas mais sustentáveis no canteiro de obras. Outro diferencial é a permeabilidade favorecida pelo sistema de juntas, que auxilia na filtragem da água no solo e reduz escoamentos superficiais, tema cada vez mais relevante em cidades que enfrentam desafios de drenagem.

“O piso intertravado é uma oportunidade de trazer para as comunidades a pavimentação. Ele propõe uma população das comunidades um piso de maior qualidade e um benefício de redução de calor, trazendo o ambiente mais limpo para a população”, aponta o gerente de produtos e serviços técnicos, Mario Guilge.

Entre obras públicas, empreendimentos privados e projetos de urbanização, o piso intertravado se consolida como alternativa capaz de unir desempenho estrutural, manutenção reduzida, menor consumo energético no processo produtivo e benefícios diretos para a mobilidade e para o entorno urbano.

Legenda: Por ser modular e reaproveitável, o piso intertravado permite remoções e reparos sem perda de material. Foto: Divulgação

Cimento Apodi fortalece produção de piso intertravado

Fundada em 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture formada pela família Dias Branco e pelo Grupo Titan. Com presença consolidada no Norte e Nordeste, a companhia opera duas unidades industriais: uma fábrica em Quixeré (CE) e uma moagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Juntas, suas instalações têm capacidade para produzir mais de 2 milhões de toneladas de cimento por ano.

A empresa mantém um portfólio diversificado de materiais de construção, voltado a diferentes demandas da cadeia produtiva da construção civil. A oferta de pisos intertravados integra a estratégia de fortalecer soluções de eficiência operacional e responsabilidade socioambiental, alinhadas às exigências atuais de mercado.

“A Apodi se destaca nesse segmento porque ela é a maior fornecedora de cimento para esse tipo de aplicação no Ceará. A Cimento Apodi, através do seu programa de assessoria técnica que é o Podi Expert, ela atende esses fabricantes no intuito de produzir com a melhor qualidade possível, reduzindo o preço”, complementa Mario Guilge.

Serviço

Cimento Apodi

Rede social: @apodiexpert

Site: https://expert.cimentoapodi.com.br/