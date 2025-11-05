Enel Ceará amarga prejuízo de R$ 25,6 milhões e tem queda no lucro anual

A Enel Ceará registrou prejuízo de R$ 25,6 milhões no 3º trimestre de 2025, segundo balanço financeiro da empresa. Na comparação com igual período do ano passado, a concessionária teve lucro de R$ 68,1 milhões.

Esse resultado representa uma piora de R$ 93 milhões em relação ao 3º trimestre de 2024. Segundo a companhia, essa disparidade aconteceu devido ao aumento das despesas financeiras.

No segundo trimestre de 2025, a empresa teve lucro de R$ 83,4 milhões.

Em nove meses do ano, a empresa reportou lucro 65% menor na comparação com 2024. Até setembro, a Enel Ceará obteve lucro de R$ 91,8 milhões, enquanto no ano passado foi de R$ 262,5 milhões.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Enel Ceará para comentar o prejuízo do período, mas até a publicação desta matéria a empresa não havia se manifestado. A matéria será atualizada quando houver resposta da Enel.

No Ceará, a companhia distribui energia elétrica para 184 municípios em uma área de 149 mil quilômetros quadrados.

Redução de quedas de energia e aumento de funcionários

Os indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) registrou o menor indicativo desde 2020, com apenas 8,4 horas sem energia nos meses de julho, agosto e setembro deste ano. É uma melhora de 19,9% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

A Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), entretanto, manteve o indicador do ano passado. Enquanto o período de 2024 registrou 4,1 vezes de quedas de energia, este ano foram 4,4 vezes contabilizadas.

No geral, o crescimento de funcionários em relação a 2024 ultrapassou os 7%, totalizando 12.114 mil. Em números de colaboradores próprios, esse aumento está marcado em torno dos 25%.

Número de consumidores sobe

Ao todo, a base comercial da Enel Ceará compreende 4,4 milhões de consumidores, atendendo cerca de 8,8 milhões de habitantes no estado. O mês de setembro deste ano foi encerrado com um aumento de 1,7% de consumidores efetivados faturados em relação ao mesmo período em 2024.

O perfil de consumidores foi principalmente composto pela classe Residencial de Baixa Renda, com crescimento de 13,7% no 3º trimestre. Por outro lado, a classe denominada como Residencial Convencional sofreu uma queda de 5,9%.

A empresa explica que essa mudança de cenário é derivada da Medida Provisória 1300/2025, de julho deste ano, que trouxe uma reforma para o setor elétrico brasileiro e alterou regras da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento.