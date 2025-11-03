Fortaleza pode ter a maior linha de metrô do Nordeste; entenda

Um dos projetos em análise para o metrô na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) prevê a junção de dois ramais que entrecortam a Capital e a Caucaia de oeste para leste. Caso se confirme, será a maior linha de metrô do Nordeste brasileiro, com 32 quilômetros (km) de extensão, de acordo com levantamento feito pelo Diário do Nordeste.

As linhas em questão são operadas pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). A unificação é um dos projetos estudados pelo Relatório de Redes Estruturais Planejadas da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na prática, Fortaleza teria a maior linha de metrô do Nordeste porque a soma das extensões dos dois ramais alcançaria 32 quilômetros de trilhos contínuos, caso sejam integrados, conforme proposta do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana: Desenvolvimento do Transporte Público de Média e Alta Capacidades nas principais Regiões Metropolitanas do País (ENMU).

O ramal Oeste, já em operação entre o Centro de Fortaleza e Caucaia, possui cerca de 20 km, enquanto a Linha Leste, ainda em construção, totalizará 12,4 km ao fim das duas fases previstas.

Esse total supera as atuais maiores linhas metroviárias nordestinas, como as Linhas Centro e Sul do Recife (24,4 km) e a Azul e Vermelha da Bahia (21 km).

O estudo foi conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Ministério das Cidades. Para a análise, são avaliadas propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Entenda as linhas que podem ser unificadas

A Oeste é a mais antiga em funcionamento no Estado e interliga o Centro de Fortaleza ao Centro da Caucaia. O trajeto tem cerca de 20 km. Já a Leste ainda está em construção.

Quando ficar pronta, será integralmente inserida dentro de Fortaleza, ligando o Centro da cidade ao bairro Papicu, na fase 1, em 7,3 km. Na futura fase 2, o trajeto será expandido até o Centro de Eventos do Ceará (CEC), integralizando 12,4 km.

Conforme levantamento feito pelo Diário do Nordeste, ao todo, são 17 linhas em operação em sete estados nordestinos, mas somente cinco são consideradas efetivamente metrôs. São elas:

A Linha Sul do Metrofor - 24,1 km

Linhas Centro e Sul de Recife - 24,4 km

Linhas Azul e Vermelha (CCR Metrô Bahia) - 21 km

As demais operam como Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Com exceção do metrô na Bahia, que passa pelas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana da capital baiana, as outras são operadas pelos governos estaduais ou por subsidiárias federais.

O que diferencia metrô de VLT?

Conforme o Governo do Ceará, para ser considerado metrô, um transporte ferroviário precisa ter via férrea "segregada em toda sua extensão, por motivo de segurança, já que seu terreno é percorrido por rede elétrica de alta tensão, (...) não tendo cruzamentos com ruas e avenidas"

"Por isso, o metrô é um modo de transporte de grande impacto na infraestrutura urbana, mas sem interação com o tráfego rodoviário", explica o governo estadual.

Legenda: Metrô se desloca usando a eletricidade; VLT é movido a diesel. Foto: Fabiane de Paula e Metrofor/Divulgação.

Já o VLT não tem eletrificação da linha férrea, uma vez que os trens circulam com motores de tração a diesel. Ainda de acordo com o Governo do Ceará, "nos projetos de VLT são mantidos os cruzamentos com ruas e avenidas, que recebem o nome de passagens de nível ou cruzamentos rodoferroviários".

"Por terem maior permeabilidade, as linhas de VLT causam menor impacto urbano em relação ao metrô, mas são vias de grande interação com o tráfego rodoviário", completa.

Quais as linhas de metrô e VLT no Nordeste?

Quando são integradas as linhas de VLT, o Ceará continua em vantagem. É, atualmente, o único estado nordestino com sistema de trens no interior (duas linhas em Sobral e uma no Cariri). É também a unidade federativa da região com maior número de ramais: seis no total (as três no interior e três na Grande Fortaleza).

Maranhão e Sergipe são os únicos estados que não têm quaisquer sistema ativo de transporte ferroviário de passageiros. O ENMU, no entanto, prevê que São Luís (MA) receba quatro linhas de VLT. Aracaju (SE) segue sem previsão de projetos para esse tipo de deslocamento.

Além das linhas em operação, outras cinco estão em construção. Apenas a Linha Leste do Metrofor é de metrô propriamente dito. Também não estão inclusas as expansões de ramais existentes, seja de metrô (caso de Recife e Salvador) ou VLTs.

*:Linhas Centrais 1 e 2 em Recife compartilham o mesmo trajeto até a estação Coqueiral, com 10 estações. A partir daí, se ramificam, e não há dados específicos sobre a extensão de cada um dos ramais, e a extensão considerada inclui ambos os trechos;

** Em virtude do afundamento do solo nos arredores da Lagoa do Mundaú, a única linha em Maceió, que tinha 34,7 km, foi dividida em duas. A estação Mutange está temporariamente desativada. Extensões são estimativas com base em coordenadas geográficas;

***: Projeto original da Linha Leste prevê 12,4 km de extensão em 13 estações. Para a fase 1, estão sendo construídas cinco estações em trajeto menor, mas fase 2 continua planejada e prevista inclusive no ENMU;

****: Estação construída especialmente para abrigar integração com a linha Nordeste, em operação no Metrofor.

Nenhuma linha do Nordeste ultrapassará 32 km, segundo estudo

Para que uma eventual linha Oeste-Leste do Metrofor seja considerada a maior do Nordeste brasileiro, algumas informações precisam ser consideradas. Isso inclui que todas as linhas de metrô atuais da região permaneçam com os tamanhos vigentes.

Nos projetos existentes no ENMU, nenhuma das linhas de metrô alcançaria mais de 30 km de extensão, nem mesmo aquelas que preveem expansão de ramais já existentes. Isso já coloca a linha Oeste-Leste do Metrofor como a maior nordestina, com 32 km. Somando com a linha Sul, superaria a casa dos 56 km, maior sistema em uma capital do Nordeste.

Vale lembrar ainda que o Ceará é o estado da região com o maior tamanho de sistema metroferroviário em atividade, com 84 km em operação, devendo ultrapassar os 100 km com a conclusão dos projetos em execução.

Legenda: Maior linha de metrô do Nordeste pode ter 32 km de extensão entre a Caucaia e a avenida Washington Soares. Foto: Fabiane de Paula.

Atualmente, somente as duas linhas do Sistema de Trens Urbanos de Natal e a linha Diesel em Recife possuem trajeto acima dos 30 km, sendo os maiores sistemas de transporte de passageiros do Nordeste. Maceió também estava na lista antes dos problemas do afundamento de solo na região do bairro Mutange.

Essas linhas, porém, administradas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), são operadas por VLTs, e não por metrôs. O ENMU continua prevendo metrôs no Nordeste apenas nas regiões metropolitanas das três capitais que já contam com os sistemas.

Foco deve ser o serviço à população

Ter uma linha que seja a maior ou não do Nordeste brasileiro é irrelevante do ponto de vista de dimensão do serviço, como explica Mário Azevedo, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC)

O fato de ter uma linha considerada a maior linha do Nordeste não tem qualquer importância para Fortaleza, a não ser que queira colocar uma placa para dizer isso. Precisa ter um serviço que atenda às necessidades da população. Se é a maior, menor ou o que quer que seja, não tem qualquer importância". Mário Azevedo Professor do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC

Legenda: Linha Nordeste do Metrofor (VLT Parangaba-Mucuripe) é o ramal metroferroviário mais recente inaugurado na Grande Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha.

O professor é enfático ao elencar as qualidades de um transporte por metrô, que tem como uma das características primordiais ser um eixo estruturante de desenvolvimento, mas tem entraves financeiros e de logística.

Além disso, Azevedo pontua que o Poder Público está com problemas para manter a razoabilidade do transporte público por ônibus, como na crise deflagrada em Fortaleza no fim de setembro.

"O sistema do metrô é considerado mais confortável e seguro, só que custa muito caro. A gente observa que não tem dinheiro para manter uma malha de transporte público por ônibus. Se for para espalhar a malha metroferroviária, espero que antes tenha dinheiro para manter a malha rodoviária funcionando", analisa.

Pessoas precisam se deslocar enquanto obras ferroviárias acontecem

O plano do ENMU prevê intervenções estruturantes nas principais regiões metropolitanas do País até 2054. Mário Azevedo, entretanto, enfatiza que, nesse período, a população continuará precisando se deslocar e que algumas medidas precisam ser adotadas.

"Tem que ver se não haveria soluções mais rápidas e baratas. Há um problema de transportar as pessoas hoje. Há uma solução rápida, mas é preciso pensar em outra para os próximos anos. As pessoas precisam se movimentar", define.

Em especial no caso de Fortaleza, o professor da UFC recorda os longos períodos que as duas obras de metrô — além da Linha Nordeste do VLT — levaram para sair do papel.

Legenda: Desafio do Poder Público é continuar transportando as pessoas enquanto outras obras estruturantes avançam no Nordeste. Foto: Fernanda Siebra/Diário do Nordeste

A Linha Sul do Metrofor entrou em obras em 1987, entrou em operação em 2013 e teve a última estação inaugurada (Padre Cícero) na virada de 2022 para 2023. Já a Linha Leste começou a ser construída em 2014, e o novo prazo estipulado pelo Governo do Estado prevê que a fase 1 será entregue em 2028. A fase 2, no entanto, segue suspensa.

As pessoas precisam de um sistema de transporte público razoável nos próximos 30 anos. O metrô é sempre considerado algo mais estruturante, possibilita desenvolvimento, mas custa muito caro e as obras demoram muito. A linha Sul começou a ser feita no final da década de 1980, a linha Leste está a passos lentos. São obras caras que sempre vão precisar de alocação de muitos recursos, nem sempre cabe no orçamento, e vão atrasando". Mario Azevedo Professor do departamento de Engenharia de Transportes da UFC

Quais são os projetos metroferroviários no Nordeste previstos no ENMU?

Com exceção de Aracaju, todas as capitais nordestinas têm pelo menos um projeto - seja metrô ou VLT - previsto no estudo do BNDES com o Ministério das Cidades. São, ao todo, 27 propostas.

Salvador e Recife, concentram, juntas, mais da metade das propostas. A capital baiana tem sete projetos no ENMU, enquanto a pernambucana tem seis. São Luís e Fortaleza aparecem com quatro cada. Já Natal e Teresina têm duas propostas cada uma, e João Pessoa e Maceió, apenas uma cada.

Legenda: Salvador tem duas linhas de metrô ativas. Foto: Governo Federal/Divulgação.

Alguns dos projetos estão compartilhados com BRTs e podem ser revistos a depender da necessidade e da projeção de cada um dos sistemas.

Confira a lista dos projetos metroferroviários previstos no ENMU para cada capital nordestina: