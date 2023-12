Lagoa Mundaú avança sobre área de mina da Braskem com risco de colapso em Maceió

Imagens aéreas da Defesa Civil de Alagoas mostram a água da Lagoa Mundaú avançando por uma área seca sobre uma mina na Braskem, localizada no bairro Mutange, em Maceió. O espaço corre o risco de colapsar, segundo boletins do órgão.

Segundo um representante da Defesa Civil de Maceió, que concedeu entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (7), o peso da água pode aumentar o risco de abertura de cratera. Apesar disso, não se sabe em quanto tempo o afundamento pode ocorrer, com a estimativa flutando entre semanas e meses.

"A gente percebe algumas rachaduras ali ao redor. A gente sabe que o solo, quando a água entra em contato com ele, fica mais pesado, então ele seria um potencializador de toda a problemática", afirmou Hugo Carvalho, membro da Defesa Civil de Maceió, durante a entrevista.

Estado de alerta

Enquanto isso, o município continua em estado de alerta por causa do risco de colapso da mina 18 da Braskem. Nas últimas 24 horas, a mina em questão se moveu seis centímetros e, conforme a Defesa Civil, está descendo a uma velocidade de 0,25 centímetros por hora.

Ao todo, as informações do órgão apontam que o deslocamento vertical é de 1,99 metro, com as recomendações de que a população não deve circular na área desocupada até que a situação seja atualizada.

No fim de semana, o último boletim já apontava uma série de fissuras na região, que estavam sendo ampliadas com o passar dos dias. As imagens aéreas da Defesa Civil são realizadas duas vezes por dia para acompanhamento da evolução no solo.