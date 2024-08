Maceió e São Luís têm os bairros mais caros do Nordeste para compra de imóveis; veja ranking

As capitais Maceió, em Alagoas, e São Luís, no Maranhão, têm os bairros mais caros para comprar imóveis na Região Nordeste. Fortaleza também aparece na lista com dois bairros entre os dez mais caros da região, sendo o Meireles o mais bem posicionado, em quarto lugar.

Os dados são da pesquisa FipeZap Venda Residencial e referentes ao mês de julho de 2024. O bairro com preço de venda de imóveis mais caro no Nordeste é o Pajuçara, em Maceió. O preço médio dos imóveis é de R$ 11.752 por m².

Em seguida, estão dois bairros de São Luís: Ponto d'Areia, com preço médio de R$ 11.157 por m², e Ponta do Farol, com imóveis avaliados a cerca de R$ 10.490 por m².

Já o Meireles tem imóveis com preço médio de R$ 10.432 por m². O bairro São Marcos, também São Luís, completa o top de 5 bairros mais caros do Nordeste, segundo o levantamento.

O economista Mário Monteiro aponta que a extrema valorização pode estar relacionada às dificuldades de encontrar terrenos nessas regiões já desenvolvidas. “Esses bairros têm um valor mais elevado pela escassez do terreno, disponibilidade da infraestrutura, área mais urbanizada e segurança”, explica.

O especialista ressalta que a média de valores dá a fotografia de um momento, a partir das mudanças de oferta e demanda. No início do ano, por exemplo, o Meireles tinha m² mais caro que o da Pajuçara.

QUATRO CAPITAIS NÃO ESTÃO NA LISTA COM BAIRROS MAIS CAROS

Não figuram na lista de bairros mais caros do Nordeste quatro das capitais: Teresina (PI), Aracaju (SE), Natal (RN) e Recife (PE). Em Natal, o bairro mais caro é Ponte Negra, com m² avaliado em cerca de R$ 6.411 - pouco mais da metade do preço médio do bairro mais valorizado do Nordeste.

Já em Aracaju, o bairro com imóveis mais caros é o Jardins, avaliado em R$ 7.390 por m². Em Teresina, a região mais cara para comprar imóveis é o Jóquei, que tem m² avaliado em R$ 8.266.

Recife tem preços mais próximos do top 10 do Nordeste - o bairro mais valorizado é Parnamirim, com m² avaliado em média de R$ 9.356.

Essa foi a primeira edição do FipeZap Venda Residencial que contemplou todas as capitais do Nordeste. São Luís, Aracaju, Natal e Teresina estão entre as cidades adicionadas ao levantamento.

MACEIÓ TEM MAIOR MÉDIA DE PREÇOS; SÃO LUÍS PODE SER A MAIS DESIGUAL

Além do bairro mais caro, Maceió é a capital do Nordeste com a maior média de preço dos imóveis - R$ 8.821 por m². Em seguida estão Recife (com média de R$ 7.976 por m²) e Fortaleza (R$ 7.564 por m²).

São Luís aparece em quarto lugar, com imóveis à venda a cerca de R$ 7.347 por m². Apesar de ter bairros mais caros que Fortaleza e Recife, a capital do Maranhão aparece atrás na média.

Mário Monteiro avalia que esse comportamento pode indicar que há um forte nível de desigualdade social em São Luís. Isso é explicitado porque a cidade tem a menor renda média por domicílio do Nordeste.

“Se não tem o mercado de metro quadrado mais caro, mas em compensação tem vários bairros entre os mais caros, isso significa que existe um deslocamento. Existe uma concentração de renda, de forma que existem alguns poucos que conseguem pagar muito”, explica o economista.