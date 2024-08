Pague Menos reverte prejuízo e registra lucro de R$ 32,5 milhões no segundo trimestre

A rede de farmácias cearense Pague Menos fechou o segundo trimestre deste ano com um lucro de R$ 32,5 milhões, revertendo prejuízo de R$ 2,9 milhões em igual período de 2023. No primeiro trimestre de 2024, a companhia também registrou prejuízo de R$ 23,1 milhões. O balanço da empresa foi divulgado nessa segunda-feira (5).

Esse era um movimento já esperado pelo fundador do Grupo Pague Menos, Deusmar Queirós. Ele afirmou em entrevista do Diário do Nordeste em maio deste ano que esse é o "jogo infinito" do mercado.

Número de clientes e funcionários aumenta

O balanço da rede também mostra que o número de clientes ativos aumentou de 20,5 milhões para 20,9 milhões no segundo trimestre de 2024 na comparação com igual período do ano passado.

Além disso, a companhia registrou crescimento no número de funcionários, passando de 25,3 mil para 25,8 mil no segundo trimestre.

A expansão total de vendas no segundo trimestre foi de 12,2%, com destaque para o incremento de lojas maduras de 10,3%. Já o ticket médio de vendas em um ano subiu 6,9% passando de R$ 78,37 para R$ 83,78.

O resultado do Ebitda (sigla em inglês para valores antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 176,9 milhões, uma alta anual de 15,7%. A dívida líquida ficou em R$ 1,35 bilhão, com queda anual de 1,5%.

Número de lojas e conversões

O grupo Pague Menos encerrou o segundo trimestre com 1.653 lojas, reduzindo apenas uma unidade em relação ao trimestre anterior. No período ocorreu uma

inauguração e dois fechamentos. Com isso, o trimestre foi concluído com a projeção de aberturas de 30 lojas no ano de 2024.

As conversões da bandeira Extrafarma em Pague Menos seguem ocorrendo dentro do planejamento de integração operacional, segundo a empresa, totalizando 96 lojas convertidas até o final do segundo trimestre.

"As conversões seguem entregando relevante ramp-up de venda, evidenciando a força de marca da Pague Menos nacionalmente".

Atualmente, 100% das lojas nos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins já foram convertidas para Pague Menos. Assim, a marca Extrafarma existe ainda apenas no Ceará, Maranhão, Pará e Amapá.

"Nessas praças, estamos realizando testes, para a decisão futura de novas conversões".

A Pague Menos atualizou sua projeção de captura de sinergias com a Extrafarma até o fim de dezembro, passando para a faixa de R$ 195 milhões a R$ 260 milhões em Ebitda incremental, em bases anuais, ante a faixa anterior de R$ 180 milhões a R$ 275 milhões.