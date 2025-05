Por que Eusébio é a cidade mais bem posicionada do Nordeste em ranking de desenvolvimento municipal?

Palco de intensas transformações socioeconômicas ao longo das últimas décadas, o Eusébio se transformou na cidade mais bem desenvolvida do Ceará e do Nordeste, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

A pontuação de Eusébio no IFDM chegou a 0,8298. O índice é composto por composto pelos indicadores de emprego e renda, saúde e educação. A nota varia de 0 a 1, sendo classificada em quatro conceitos de desenvolvimento:

Crítico: entre 0 e 0,4

Baixo: entre 0,4 e 0,6

Moderado: entre 0,6 e 0,8

Alto: entre 0,8 e 1

Na região Nordeste, Eusébio é a cidade com a maior nota no IFDM. O segundo lugar ficou com o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco (0,8202) e o terceiro lugar ficou com Sobral (0,8001), no Ceará. Mas quais razões fizeram a cidade da região metropolitana de Fortaleza desbancar a Capital cearense e as outras capitais nordestinas nesse pódio?

Dos três indicadores que compõem o IFDM, a maior nota foi no emprego e renda (0,8834). O especialista em Estudos Econômicos da Firjan, Marcio Felipe Afonso, explica o Eusébio é uma cidade de economia relativamente diversa, sem depender de um setor específico.

Legenda: Eusébio integrava Aquiraz e se desmembrou, ganhando autonomia e se tornando município em 1987 Foto: Davi Rocha

Além disso, há bons níveis de absorção de mão de obra. “Um dos indicadores que a gente acompanha é a taxa de absorção de mão de obra. No caso do Eusébio, essa absorção está bem acima da média do Brasil. Essa taxa compara o número de empregos formais do município e a população em idade ativa, que são aqueles com 15 anos de idade ou mais. Em Eusébio, essa taxa ultrapassa 80%”, detalha Afonso.

Outro elemento é a participação dos salários na renda do município. Isso significa que os salários pagos aos trabalhadores locais fomentam comércio e serviços da cidade, girando a economia local.

“Retorna para as pessoas que habitam lá. Temos muitos casos de cidades que têm grandes empresas, mas não há um retorno na economia, não há um fomento no comércio, nos serviços locais”, pontua o especialista em Estudos Econômicos da Firjan.

Município nasceu em 1987

O Eusébio se trata de um município que integrava Aquiraz e se desmembrou, ganhando autonomia e se tornando um município em 1987.

De lá para cá, a cidade — e suas proximidades — ganharam grandes empreendimentos industriais. Além disso, a cidade foi sendo vista como um local interessante para se viver: com boas e importantes vias de acesso para Fortaleza e, até alguns anos, terrenos e moradia mais baratos do que na capital cearense. O comércio e os serviços foram avançando no local.

O sentimento em relação ao Eusébio como local para morar mudou ainda mais após a pandemia, transformando a dinâmica imobiliária da região. Com o isolamento social, habitantes de Fortaleza que antes moravam em residências menores viram no município da região metropolitana uma boa oportunidade de ter uma moradia mais espaçosa e não muito distante de Fortaleza.

Assim, Eusébio, que já vinha se desenvolvendo, acelerou o passo e ganhou mais opções de comércio e serviços, além do aquecimento da construção civil da região com novos empreendimentos imobiliários residenciais, shopping centers, escolas e outros.

Mapa de empresas: Eusébio tem quase 12 mil negócios ativos

De acordo com o mapa de empresas do Governo Federal, o Eusébio tem 11,7 mil empresas ativas. Somente de janeiro a abril de 2025, foram abertas 1.196. As atividades que concentram o maior número de empresas ativas são:

Promoção de vendas: 349 Cabeleireiros, pedicure e manicure: 320 Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios: 292 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado: 267 Construção de edifícios: 264

O economista Ricardo Coimbra ressalta que Fortaleza foi crescendo fortemente no sentido do Eusébio, contribuindo para o desenvolvimento da cidade da região metropolitana. "Houve um avanço muito interessante na área habitacional. Hoje, há muitas pessoas que trabalham em Fortaleza se situando nessa região. Paralelamente a isso você tem a atração de empresas e isso gera a necessidade de serviços e investimento em infraestrutura".

