Quais são as cidades cearenses com alto desenvolvimento em emprego e renda? Veja municípios

A atividade industrial, o turismo, as telecomunicações e energias renováveis fortaleceram cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e também do Interior ao longo das últimas décadas. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), por meio do Índice Firjan de Desenvolvimento Municial (IFDM), aponta quais delas têm se sobressaído.

O estudo considera três indicadores: Emprego e Renda, Saúde e Educação. No quesito emprego e renda, as cidades de Eusébio, Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz e São Gonçalo do Amarante obtiveram as melhores notas. O índice varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento.

As notas são classificadas da seguinte forma:

Entre 0 e 0,4 — desenvolvimento crítico;

Entre 0,4 e 0,6 — desenvolvimento baixo;

Entre 0,6 e 0,8 — desenvolvimento moderado;

Entre 0,8 e 1 — desenvolvimento alto.

Apenas Eusébio (0,8834) e Fortaleza (0,8080) apresentaram notas acima de 0,8, sendo classificadas como cidades com alto desenvolvimento de Emprego e Renda. As cidades de Quixeramobim, Sobral, Horizonte, Brejo Santo e Pereiro completam o ranking das 10 maiores notas do Ceará no aspecto de emprego e renda.

Na região Nordeste, Eusébio é a terceira cidade com a maior nota no quesito emprego e renda, atrás apenas do arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha (0,9778) e Luís Eduardo Magalhães, na Bahia (0,8891).

Além de ter a melhor nota no quesito emprego e renda, Eusébio também é a cidade com maior Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal do Ceará ao alcançar nota 0,8298.

Economia diversa em Fortaleza e Eusébio

O especialista em Estudos Econômicos da Firjan, Marcio Felipe Afonso, explica que o Eusébio é uma cidade de economia relativamente diversa, sem depender de um setor específico, o que é positivo para a cidade. Além disso, há bons níveis de absorção de mão de obra e de retorno dos salários da população para fomento da economia local.

"Um dos indicadores que a gente acompanha é a taxa de absorção de mão de obra. No caso do Eusébio, essa absorção está bem acima da média do Brasil. Essa taxa compara o número de empregos formais do município e a população em idade ativa, que são aqueles com 15 anos de idade ou mais. Em Eusébio, essa taxa ultrapassa 80%", detalha Afonso.

Além de um bom nível de emprego formal, ele reforça que a cidade possui bom nível de participação dos salários na renda do município. "Isso significa que o PIB gerado em Eusébio retorna para as pessoas que habitam lá. Temos muitos casos de cidades que têm grandes empresas, mas não há um retorno na economia, não há um fomento no comércio, nos serviços locais", pontua.

Para Afonso, Fortaleza, que apresentou a segunda maior nota no indicador de emprego e renda, também apresenta uma economia diversa. "Não é dependente de nenhum setor e tem gerado empregos, o que se reflete na qualidade de vida da população", diz, lembrando que a capital também apresenta redução na taxa de pobreza e de baixa renda.

Veja as dez maiores notas no indicador Emprego e Renda

Eusébio: 0,8834 Fortaleza: 0,8080 Maracanaú: 0,7933 Aquiraz: 0,7499 São Gonçalo do Amarante: 0,7274 Quixeramobim: 0,7225 Sobral: 0,7185 Horizonte: 0,7184 Brejo Santo: 0,7175 Pereiro: 0,7057

Fonte: Firjan

Desenvolvimento moderado

Maracanaú, Aquiraz, São Gonçalo do Amarante, Quixeramobim, Sobral, Horizonte, Brejo Santo e Pereiro foram consideradas de desenvolvimento moderado em emprego e renda, conforme o índice da Firjan. Todas as citadas neste parágrafo tiveram notas acima de 0,7.

Também consideradas de desenvolvimento moderado em emprego e renda estão as cidades de:

Frecheirinha (11ª): 0,6797

Jijoca de Jericoacoara (12ª): 0,6714

Juazeiro do Norte (13ª): 0,6555

Limoeiro do Norte (14ª): 0,6142

Nota: as posições indicadas na lista consideram apenas o indicador Emprego e Renda

Algumas das cidades que estão melhor listadas no aspecto emprego e Renda também tiveram bons resultados no Índice de Desempenho Econômico divulgado neste ano pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). No ranking do Ipece, Pereiro foi a mais bem colocada, seguida de Eusébio e Fortaleza.

IFDM

Criado em 2008 e atualizado neste ano com nova metodologia, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal analisou, nesta edição, 5.550 municípios brasileiros, que respondem por 99,96% da população.