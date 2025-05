Quina 6727 acumula e prêmio chega a R$ 15,5 milhões nesta terça (13)

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 6727 da Quina, sorteado na noite dessa segunda-feira (12), e o prêmio principal acumulou mais uma vez. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 15,5 milhões. O próximo sorteio da Quina será realizado nesta terça-feira (13), às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas credenciadas, pelo site da Caixa ou por meio do aplicativo oficial.

Como jogar na Quina

Para concorrer, o apostador deve marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Também é possível deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente com a opção Surpresinha, ou ainda jogar com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos usando a Teimosinha.

A Quina realiza sorteios de segunda a sábado, às 20h, e premia quem acerta 2, 3, 4 ou 5 dezenas.

Valores das apostas e chances de ganhar

Quanto mais números você marca, maiores são as chances de ganhar — e mais alto o valor da aposta. Veja os detalhes:

5 números: R$ 2,50 – chance de 1 em 24.040.016

R$ 2,50 – chance de 1 em 24.040.016 6 números: R$ 15 – chance de 1 em 4.006.669

R$ 15 – chance de 1 em 4.006.669 7 números: R$ 52,50 – chance de 1 em 1.144.763

R$ 52,50 – chance de 1 em 1.144.763 8 números: R$ 140 – chance de 1 em 429.286

R$ 140 – chance de 1 em 429.286 9 números: R$ 315 – chance de 1 em 190.794

R$ 315 – chance de 1 em 190.794 10 números: R$ 630 – chance de 1 em 95.396

R$ 630 – chance de 1 em 95.396 11 números: R$ 1.155 – chance de 1 em 52.035

R$ 1.155 – chance de 1 em 52.035 12 números: R$ 1.980 – chance de 1 em 30.354

R$ 1.980 – chance de 1 em 30.354 13 números: R$ 3.217,50 – chance de 1 em 18.679

R$ 3.217,50 – chance de 1 em 18.679 14 números: R$ 5.005 – chance de 1 em 12.008

R$ 5.005 – chance de 1 em 12.008 15 números: R$ 7.507,50 – chance de 1 em 8.005

Distribuição do prêmio

Os valores arrecadados com as apostas são distribuídos entre os acertadores da seguinte forma:

35% para quem acertar os 5 números;

15% para quem acertar 4 números;

10% para quem acertar 3 números;

10% para quem acertar 2 números.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.