Conheça Keeta, delivery chinês que vai chegar ao Brasil com investimento de R$ 5,6 bilhões

A empresa chinesa Meituan anunciou, nessa segunda-feira (12), que irá investir US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) no Brasil para promover o aplicativo de entregas Keeta, concorrente direto do Ifood. A parceria deve durar pelos próximos cinco anos, segundo informações do jornal China Daily.

O anúncio aconteceu durante o seminário empresarial Brasil-China, que contou com a presença de 400 empresários de ambos os países, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades.

Para o CEO e fundador da multinacional, Wang Xing, o Brasil é "um grande mercado com um grande potencial". Durante o evento, o empresário ainda citou que o objetivo da Keeta é "aprimorar a experiência do consumidor, apoiar o crescimento dos restaurantes locais e criar mais oportunidades de emprego".

Veja também Negócios Empresas chinesas vão investir R$ 27 bilhões no Brasil; veja as áreas que receberão os recursos Negócios Aposentados vítimas de fraude no INSS começam a ser avisados sobre reembolso nesta terça-feira (13)

Keeta inaugura escritórios no Brasil

Conforme foi divulgado pelo coluna Capital, do O Globo, a Keeta já possui escritórios em São Paulo, embora todos os funcionários sejam chineses. Há aproximadamente 37 vagas abertas para brasileiros, com oportunidades voltadas para diretor de operações, chefe de relações públicas e chefe de experiência do usuário.

A marca chinesa já pediu registro no Brasil e atualmente está em contato com as maiores redes de restaurantes do País. Ainda não há uma previsão para quando o aplicativo passará a funcionar em terras brasileiras, mas a expectativa é de uma data breve.

Um portal de cadastro para motoristas de aplicativo também foi criado, assim como foi iniciada a busca por operadores logísticos, que podem receber "benefícios especiais" caso tenham frota própria. Em paralelo, a Meituan busca registrara a marca Keeta Drone no Brasil, para ingressar no mercado de entregas feitas por drones.

Sucesso internacional