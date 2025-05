Aposentados vítimas de fraude no INSS começam a ser avisados sobre reembolso nesta terça-feira (13)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que sofreram descontos associativos irregulares em seus benefícios serão notificados nesta terça-feira (13), pelo aplicativo Meu INSS.

Eles serão informados sobre os descontos, com os valores e nomes das entidades, e deverão indicar se foram ou não autorizados. Já na quarta-feira (14), o beneficiário poderá solicitar o ressarcimento dos descontos reconhecidamente indevidos.

Segundo o INSS, 9 milhões de beneficiários receberão a mensagem.

Os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos entre março de 2020 e março de 2025.

Como baixar o app 'Meu INSS'

O aplicativo Meu INSS está disponível para Android e IOs. Além do telefone 135 e do site da instituição, esse é um meio dos cidadãos acompanharem o benefício sem a necessidade de ir em uma agência física.

Ao instalar o aplicativo, siga este passo a passo:

Aceite os termos de uso;

Entre com a conta gov.br, que consiste no número do CPF e uma senha;

Por fim, é só clicar em "autorizar" para aplicativo começar a coletar os dados necessários.

Com o aplicativo, o usuário terá acesso a todos os serviços disponíveis e ao histórico das informações do beneficiário.

Alerta para golpes

O INSS reforça que o contato com os beneficiários será feito exclusivamente via notificação por meio do aplicativo Meu INSS. Para isso, é importante deixar as notificações do aplicativo ativadas o tempo todo.

Portanto, não haverá contato por telefone ou envio de mensagem SMS para celular. Em caso de dúvidas, é possível ligar na central de teleatendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Como será o reembolso

Assim que o beneficiário informar que não autorizou o desconto, o INSS irá acionar a associação para fazer o pagamento e apresentar documentação. O instituto informa que o aposentado e pensionista não precisa apresentar qualquer documento.

A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento. As instituições que não realizarem serão acionadas judicialmente.

