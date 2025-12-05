Cearense comandará operações da Coca-Cola na Copa do Mundo

Um cearense de Maranguape, com 48 anos de idade, graduado pela Uece em Administração de Empresas, com MBA em Finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, será o diretor Sênior de Operações da Coca-Cola na Copa do Mundo de Futebol da Fifa, que se desenrolará no no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Já se preparando para essa missão, Rodrigo Colares Coelho Nogueira esteve, em 2014, em Sochi, na Rússia, acompanhando a operação de sua empresa na Olimpíada de Inverno daquele ano.