Cearense comandará operações da Coca-Cola na Copa do Mundo
Rodrigo Colares Coelho Nogueira, 48, está há 25 anos na Coca-Cola, integrando hoje os quadros de executivos sêniores da empresa. Hoje, ele reside em Atlanta, nos EUA.
Um cearense de Maranguape, com 48 anos de idade, graduado pela Uece em Administração de Empresas, com MBA em Finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, será o diretor Sênior de Operações da Coca-Cola na Copa do Mundo de Futebol da Fifa, que se desenrolará no no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Já se preparando para essa missão, Rodrigo Colares Coelho Nogueira esteve, em 2014, em Sochi, na Rússia, acompanhando a operação de sua empresa na Olimpíada de Inverno daquele ano.
Rodrigo tem uma longa carreira na Coca-Cola. Ela começou em 1997, quando ingressou na fabricante cearense, cuja unidade industrial se localiza em Maracanaú. Em 2011, tornou-se executivo da The Coca Cola Company, desempenhando diferentes funções em operação de mercados em várias regiões do país, incluindo Manaus.
De 2013 a 2014, integrou o quadro de executivos da Coca-Cola que comandou as operações da Copa do Mundo de Futebol da Fifa no Brasil e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Em 2021, Rodrigo Nogueira mudou-se para o México, onde passou a comandar as operações da Cinépolis, a terceira maior rede mundial de cinemas, com mais de 7 mil casas de exibição em centenas de países dos vários continentes, inclusive a América Latina.
Em 2024, foi designado para, como Executivo Sênior, integrar o time da Coca-Cola que executará as operações da empresa nos três países que sediarão os jogos da Copa do Mundo do próximo ano. Há três anos, ele reside com a família em Atlanta, na Geórgia (EUA), sede mundial da empresa.
Hoje, sexta-feira, 5, em Washington, momentos antes do evento, Rodrigo Nogueira encontrou-se com Ronaldo Fenômeno, no Kennedy Center, local do sorteio dos jogos da Copa.
