Diretoria da Câmara setorial de energias da Adece é reeleita

Integrantes da direção da Câmara Setorial de Energias (CS Energias), ligada à Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), foram reconduzidos à liderança da entidade por aclamação, nesta sexta-feira (5), durante reunião ordinária. O empresário Jonas Becker, sócio da Colibri Capital e também diretor financeiro do Sindienergia-CE, seguirá na presidência do colegiado..

Esta será a quarta gestão consecutiva de Becker à frente do colegiado, que tem papel estratégico no apoio às políticas públicas de transição energética no Ceará. A continuidade da gestão foi referendada por unanimidade entre os membros da Câmara.

“A eleição por aclamação pelo quarto ano consecutivo nos dá a sinalização positiva de que temos contribuído com o avanço do estado e do setor, em prol da geração de emprego e renda e da atração de investimentos, dentro de um desenvolvimento sustentável”, afirmou Becker.

Veja composição da Diretoria: