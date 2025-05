Linha Leste do Metrofor pode ganhar trecho até Messejana, diz secretário da Seinfra

Ainda longe de ser concluída, a Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor) deve ganhar uma extensão, inicialmente prevista no projeto original. A ideia é prolongar, após a entrega da fase 1, o ramal até o bairro Edson Queiroz. Contudo, o planejamento pode ser revisto para ampliar o destino até o bairro Messejana. Nesta segunda-feira (2), uma tuneladora chegou ao que será a estação Colégio Militar.

Os detalhes da obra foram compartilhados por Hélio Winston Leitão, titular da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), em entrevista ao Diário do Nordeste. Para a futura fase 2, o objetivo é avançar do Papicu, onde será feita a interligação com a Linha Nordeste (VLT Parangaba - Mucuripe) para as proximidades da Universidade de Fortaleza (Unifor), podendo seguir na avenida Washington Soares em direção a Messejana.

Há sim, na Seinfra, anteprojetos, não é nem projeto, para a segunda fase até o Edson Queiroz podendo ir até Messejana, mas não houve nenhum indicativo do governador Elmano para a gente avançar. Hélio Winston Leitão Secretário de Infraestrutura do Ceará

O secretário, no entanto, foi categórico ao admitir que, atualmente, fazer a fase 2 da Linha Leste do Metrofor não é uma prioridade para a pasta, nem mesmo do governador Elmano de Freitas (PT). O empenho de ambos, conforme Hélio Winston Leitão, é concluir os pouco mais de sete quilômetros entre a estação Chico da Silva, no Centro, e o Papicu.

"Sendo bem sincero, pensar em fase 2 com esse imbróglio que temos de fase 1, acho que para a população isso não soa bem. A minha preocupação agora é acabar a fase 1", resumiu o secretário.

A construção da Linha Leste foi anunciada em 2010, ainda no primeiro mandato de Cid Gomes (PSB) como governador do Ceará. As obras só começaram definitivamente no fim de janeiro de 2014.

Ao longo de mais de 11 anos de obras, o projeto foi revisto por sucessivas vezes, e encolhido. Quando estiver pronta, a Linha Leste terá 7,3 quilômetros, do Centro ao Papicu, com um tempo total estimado de 15 minutos, e contará com cinco estações, sendo uma de superfície (Tirol-Moura Brasil) e quatro subterrâneas (Chico da Silva Leste, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu).

A fase 2 engloba outras cinco estações (Hospital Geral de Fortaleza, Cidade 2000, Bárbara de Alencar, Centro de Eventos e Edson Queiroz) Ela consta no projeto original, assim como as estações Catedral, Luiza Távora e Leonardo Mota, que estão suspensas com a revisão da fase 1.

Legenda: Linha Leste do Metrofor: estação Edson Queiroz, na avenida Washington Soares, chegou a ser demarcada e ficar anos interditada, mas teve tapumes retirados e nenhuma intervenção no local para receber o metrô Foto: Kid Júnior

Seinfra muda empresa líder do consórcio e obras avançam cinco vezes mais rápido, diz secretário

Após um ano à frente da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão faz um balanço do avanço das obras da Linha Leste. Segundo ele, foi fundamental uma mudança na empresa que liderasse o Consórcio FTS, responsável pela construção do ramal.

"O grande problema que vinha acontecendo era na operação da tuneladora (também chamada de tatuzão). As estações estavam com seus cronogramas sendo cumpridos, mas a tuneladora, não. Quando cheguei à Seinfra no ano passado, estava sendo entregue a tuneladora e, quando se iniciou a operação, não tinha uma equipe preparada", avalia o secretário.

"No começo deste ano, em conversa com o governador, tomamos a decisão de ou rescindir o contrato, já que o cronograma foi descumprido algumas vezes, ou mudar a liderança do consórcio. O governador disse que eu tomasse as providências para a obra avançar. Entendemos que a melhor saída seria a mudança de liderança", completa.

Assumiu a frente da obra a espanhola Sacyr Construcción Brasil, uma das integrantes do consórcio e com experiência em obras do gênero, como a Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo, no lugar da brasileira Ágis Construção.

Foi a decisão mais acertada, pois desde então, essa obra tem avançado. Chegamos hoje na estação Colégio Militar. A tuneladora estava escavando e colocando três anéis por dia, e com a mudança de liderança do consórcio, teve dia que colocaram 15 anéis. Estamos esperançosos e animados para que essa obra ande com seu curso normal. Pelos nossos cálculos, quando fizemos a mudança de liderança do consórcio, fizemos um ajuste de cronograma para que ele seja real. Hélio Winston Leitão Secretário de Infraestrutura do Ceará

A mudança no cronograma prevê que a população de Fortaleza "não sofra mais", conforme palavras do secretário, com a interrupção de trechos da avenida Santos Dumont e da rua Nunes Valente, entre os bairros Centro e Aldeota.

Na revisão de prazos, uma das faixas da Nunes Valente - que receberá uma estação de mesmo nome - deverá ser liberada "entre 30 a 40 dias", garante Hélio Winston Leitão. Já a Santos Dumont, pelo menos no trecho em frente ao Colégio Militar, tem cronograma de liberação previsto para julho de 2026.

"No cronograma original, só estava previsto para dois anos, depois que a tuneladora saísse. São esses ajustes que fizemos no contrato, e lógico que é uma obra de grande envergadura, a primeira saindo do eixo Rio-São Paulo que é subterrânea", pontua.

A reportagem tentou entrar em contato com a Ágis Construção e com a Sacyr Construcción Brasil, duas das empresas do Consórcio FTS, para obter detalhes relativos ao andamento das obras da construção da Linha Leste, mas não conseguiu contato com as envolvidas até o fechamento deste material.

Obras da Linha Leste avançam na área nobre de Fortaleza

A tuneladora TBM 02 do Metrofor chegou nesta segunda-feira (12) à estação Colégio Militar. Ela vai passar por manutenções corretivas e deve voltar a operar dentro de três meses. Até o fim de 2025, a expectativa é de que o equipamento alcance a escavação até a estação Nunes Valente.

No total, foram escavados pouco mais de 1,7 km desde a estação Chico da Silva, no Centro. O "tatuzão" tem 120 metros de comprimento e mais de 1 mil toneladas, e faz as escavações a mais de 30 metros de profundidade. Segundo a Seinfra, já foram implantados exatos 1.156 anéis de concretos nas paredes do túnel de seis metros de diâmetro.

Legenda: O outro "tatuzão", chamado de TBM 01, está se aproximando da estação Colégio Militar na escavação do segundo túnel, segundo a Seinfra Foto: Seinfra/Divulgação

A pasta ainda informou que pouco mais de 41% das obras civis da linha estão concluídas. O outro "tatuzão", chamado de TBM 01, está se aproximando da estação Colégio Militar na escavação do segundo túnel.

Atualmente, ele está nas proximidades do cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua 25 de Março, a 400 metros da primeira parada. Essa tuneladora também vai passar por serviços de manutenção após chegar no Colégio Militar, o que deve acontecer em julho. O prazo atual de entrega da fase 1 da Linha Leste do Metrofor é no fim de 2028.