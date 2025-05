Novas marcas chinesas de carros de luxo chegam a Fortaleza

O grupo de concessionárias VIA1 acaba de estrear as marcas chinesas de veículos eletrificados de luxo Omoda e Jaecoo no mercado do Nordeste, com três lojas nas maiores praças da região: Fortaleza, Salvador e Recife.

A unidade cearense está localizada na Av. Heráclito Graça, 1730, na Aldeota.

Legenda: Concessionária Omoda/Jaecoo em Fortaleza Foto: Divulgação

A expectativa é vender mais de mil veículos no primeiro ano de operação, com geração de empregos diretos e indiretos.

O portfólio inicial inclui o Omoda E5, SUV 100% elétrico com design futurista, e o Jaecoo 7, SUV híbrido de alto desempenho.

Omoda e Jaecoo: expansão internacional da Chery

Criadas pela chinesa Chery para mercados internacionais, as marcas Omoda e Jaecoo foram lançadas em 2022 e 2023, respectivamente.

A Omoda é posicionada como uma marca premium, enquanto a Jaecoo foca em SUVs com design robusto e tecnologia avançada. Ambas compartilham infraestrutura de vendas e pós-venda em diversos países.

A adição das marcas fortalece a presença de veículos chineses no cenário fortalezense. Nos últimos anos, marcas oriundas da potência asiática abocanharam fatias relevantes do mercado local e caíram no gosto dos cearenses.