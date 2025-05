RioMar vai construir torre empresarial em Fortaleza, com investimento de R$ 70 milhões

O Grupo JCPM, dono dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, vai construir um novo centro empresarial na capital cearense. Batizado de Empresarial RioMar Fortaleza 2, o empreendimento será interligado ao shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, e receberá investimento de R$ 70 milhões.

O anúncio foi feito pelo empresário João Carlos Paes Mendonça, em Recife, em almoço com a imprensa.

Com 20 pavimentos e área total de 12.884 m², a torre abrigará 260 salas comerciais e contará ainda com mezanino exclusivo para reuniões. A construção é parte das comemorações dos 90 anos do grupo, fundado em 1935 no interior de Sergipe.

Atualmente, o JCPM tem participação em 11 shoppings pelo Nordeste e soma mais de R$ 5,6 bilhões investidos nas últimas duas décadas.

Além da nova torre em Fortaleza, o grupo também desenvolve outros projetos imobiliários e de entretenimento no Nordeste, como o condomínio Praia de Guadalupe, em Pernambuco, e expansões nos shoppings

Salvador Norte e RioMar Recife.

*O jornalista viajou a Recife a convite da JCPM