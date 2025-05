Amazon amplia base de vendedores no Ceará com crescimento de 34%

A Amazon registrou um aumento de 34% na base de vendedores do seu marketplace no Ceará entre 2023 e 2024, consolidando o estado como o terceiro que mais expandiu a participação de pequenos e médios empreendedores na plataforma no Nordeste. O número saltou de 1,2 mil para 1,6 mil.

Os dados integram o relatório “Amazon Brasil: Impulsionando PMEs que transformam a economia nacional”, divulgado nesta semana.

Ranking de crescimento

No ranking regional, o Maranhão lidera com 61% de crescimento, seguido por Alagoas (41%) e o Ceará (34%). Completam a lista Bahia (32%), Paraíba (31%), Pernambuco (30%), Rio Grande do Norte (28%), Sergipe (21%) e Piauí (21%).

Segundo Virginia Pavin, diretora do Marketplace da Amazon Brasil, a plataforma alcançou a marca de mais de 100 mil vendedores ativos no País, com alta de 30% no último ano.

As vendas no marketplace somaram R$ 11,3 bilhões em 2024, e 78% dessas transações foram destinadas a consumidores fora do estado do vendedor. Segundo a executiva, cerca de 3 mil parceiros utilizam a plataforma para exportar seus produtos.

Pavin detalha que a companhia está otimizando ferramentas como criação de anúncios por inteligência artificial, listagem de produtos, além de melhorias na comunicação via WhatsApp e mais agilidade no cadastro de novos sellers.

A Bahia permanece como o estado com o maior número absoluto de vendedores parceiros na região, superando 2 mil empreendedores cadastrados.

O crescimento do marketplace no Nordeste reforça a estratégia da Amazon de fortalecer o ecossistema digital e ampliar a presença de PMEs no comércio eletrônico, dinamizando a economia local e incentivando o empreendedorismo em estados historicamente menos integrados ao mercado digital de larga escala.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Amazon Brasil