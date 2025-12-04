Duas jovens empresas impressionam executivos no Cresce Ceará

Na 2ª edição do Cresce Ceará — evento do Diário do Nordeste que reuniu, na quarta-feira (3) seletíssimo grupo de empresários e especialistas para discutir o futuro do comércio exterior — os 'cases' de duas jovens companhias cearenses chamaram a atenção do empresariado local. São elas: Vonixx, do setor de estética automotiva, e GoCase, loja digital de itens customizados.

O CEO da Vonixx, Paulo Henrique Nobre, e o cofundador da GoCase, Bruno Bastos, integraram o primeiro painel do evento, voltado para indústria e varejo, ao lado da especialista em comércio exterior, Karina Frota, da Fiec, e de Carlos Alberto Nunes, diretor da Tecer Terminais.

Faturamento acelerado

Com faturamento projetado de quase R$ 700 milhões para 2025, a Vonixx se expande em ritmo acelerado e está investindo R$ 200 milhões em uma nova unidade fabril na BR-116, em Fortaleza. Segundo o CEO, a companhia cearense chegou a cogitar levar o empreendimento para o Sudeste, mas acabou optando por permanecer no Ceará.

O quadro da empresa abriga 1,1 mil funcionários. Paulo destacou no painel que as vendas internacionais representam hoje em torno de 5% do faturamento, mas crescem em ritmo mais veloz que a vertical nacional.

Os produtos chegam a mais de 40 países e até o mercado norte-americano continuou relevante mesmo diante do tarifaço. "Nós abrimos mão de lucro para não perder o cliente dos Estados Unidos", disse o empresário.

Criada por cinco jovens cearenses, a GoCase também está fortalecendo sua musculatura. Com um Centro de Distribuição em Extrema (MG), a empresa está em negociação para abrir uma nova unidade, provavelmente no Espírito Santo.

Segundo o diretor Bruno Bastos, a empresa já é a maior importadora do Ceará em alguns itens, como garrafas térmicas. A empresa mantém escritório em Fortaleza, com 240 pessoas, e São Paulo, além de um office na China. No total, são 700 funcionários.

Embora não abra ao mercado números absolutos de receita, a GoCase cresce em compasso muito forte. De janeiro a novembro, o faturamento saltou 128% ante o mesmo período de 2024. Na Black Friday deste ano, a varejista bateu uma série de recordes de vendas.

Cresce Ceará se consolida na agenda econômica

Legenda: Bruno Bastos, Paulo Henrique Nobre, Karina Frota, Victor Ximenes e Carlos Alberto Nunes formaram painel do Cresce Ceará Foto: LC Moreira

Realizado pelo Diário do Nordeste, com apoio do Banco do Nordeste, o Cresce Ceará discute oportunidades e desafios em setores estratégicos para o Estado, dando voz ao empresariado e articulando o debate com agentes públicos.