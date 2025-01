Grupo cearense dono da Gocase investe R$ 50 milhões e abre até 100 vagas em Fortaleza

Criado por empresários cearenses, o Gogroup - holding detentora da Gocase e Gobeaut - planeja investir R$ 50 milhões neste ano para robustecer a expansão da companhia. No ano passado, o crescimento alcançou a ordem de 300% no faturamento. Para 2025, a projeção é avançar mais 100%. A empresa não abre as cifras.

O Grupo - que é sócio da Jump Ventures, uma iniciativa de aceleração de marcas com foco nos Estados Unidos -, está sendo formalmente institucionalizado neste 1º trimestre.

Vagas para Fortaleza e programa de trainee

Em meio à expansão acelerada, uma das prioridades é atrair talentos. Segundo o CEO, Rafael Lobo, o grupo vai abrir até 100 vagas de emprego para seu escritório em Fortaleza, sede administrativa da empresa. Há oportunidades para diversos cargos e faixas salariais, incluindo analista, coordenador, gerente e diretor nas áreas de Marketing, Tecnologia, Financeiro, Contábil, Fiscal, RH e Vendas.

Interessados em participar dos processos seletivos podem acessar este link. Um programa de trainee também deverá ser aberto ao longo de 2025.

Desde 2023, empresa fez uma série de aquisições no ramo de beleza e bem-estar. até consolidar a Gobeaut, braço que congrega 5 marcas adquiridas. O portfólio inclui Ápice Cosméticos, Barbour's e outras. O objetivo após as aquisições é acelerar essas brands no Brasil, diz Lobo.

Na holding, o segmento de beleza deverá representar em torno 50% do negócio ao longo do ano.

Netflix dos produtos

O ingresso nessa nova área marca a expansão de uma empresa, fundada por jovens cearenses, que começou com a venda de capinhas de celular pela internet, a GoCase, hoje centralizada em uma ampla gama de produtos customizados, como garrafas e bolsas.

Lobo afirma que hoje a Gocase se posiciona no mercado como a "Netflix dos produtos".

"Isso porque a gente se transformou em uma empresa de customização. Na Netflix, eles vão entregar os filmes e séries conforme o seu gosto. Quem gosta de comédia ou documentário, por exemplo, vai ter essas opções. No caso da Gocase, você tem milhões de estampas para os produtos. Se você gosta de Fórmula 1, NBA ou se você é muito religioso, tem tudo lá", comenta.

A empresa também vem investindo para fortificar sua musculatura logística. Possui Centros de Distribuição em Extrema (MG), Vitória (ES), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).