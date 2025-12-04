CPI do INSS aprova quebra de sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (4), a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele é suspeito de uma fraude em torno de R$ 12 bilhões.

Segundo o g1, a comissão também definiu que Vorcaro será chamado para prestar depoimento. O relator do caso na Câmara Federal, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), defende que o empresário tem de prestar esclarecimentos sobre as operações de crédito consignado a aposentados e pensionistas.

Relembre a prisão

Daniel Vorcaro foi preso no último 17 de novembro, em uma operação da Polícia Federal que investiga fraude em papéis vendidos pelo Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). O empresário foi solto em seguida por decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região.

Conforme a PF, o Banco Master emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. O retorno, contudo, não acontecia.