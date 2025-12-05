Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quanto custam os imóveis nos bairros mais caros de Fortaleza? Veja preços e locais

Apartamentos nos 10 bairros mais caros podem custar cerca de R$ 2 milhões.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 07:11)
Negócios
Imagem aérea de prédios, com cores variadas, e o céu azul com poucas nuvens brancas ao fundo.
Legenda: Valor médio dos dez bairros com imóveis novos mais caros é de R$ 18 mil.
Foto: Carlos Marlon/Diário do Nordeste.

Comprar um imóvel novo em um dos 10 bairros mais caros de Fortaleza pode custar entre R$ 12 mil e R$ 20 mil o metro quadrado (m²). Isso significa que um apartamento de 100 m² pode valer entre R$ 1,2 milhão e R$ 2 milhões, dependendo do endereço. 

Segundo estudo do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), com dados de outubro, o bairro Praia de Iracema é o mais caro da Capital, com o metro quadrado chegando a R$ 19.499 no mês passado. 

Em Fortaleza, o preço médio do metro quadrado foi de R$ 11.832, queda de 0,9% na comparação com setembro deste ano. 

Veja também

teaser image
Negócios

Jangurussu tem a maior oferta de imóveis mais baratos em Fortaleza; veja lista dos bairros

teaser image
Negócios

O que vale mais a pena: comprar imóvel ou alugar e investir?

Segundo o levantamento, a Regional 2 é a mais cara da Capital, contando com quatro de seus bairros entre os dez com imóveis novos mais caros: Meireles, Aldeota, Mucuripe e Dionísio Torres.

O levantamento considerou os 121 bairros de Fortaleza.

Confira o ranking dos locais com imóveis novos mais caros

  1. Praia de Iracema: R$ 19.499/m²;
  2. Meireles: R$ 17.044/m²;
  3. Aldeota: R$ 15.609/m²;
  4. Mucuripe: R$ 15.208/m²;
  5. Fátima: R$ 14.029/m²;
  6. Dionísio Torres: R$ 13.937/m²;
  7. Centro: R$ 13.913/m²;
  8. Cocó: R$ 12.710/m².
  9. Guararapes: R$ 12.218/m²
  10. José Bonifácio: R$ 12.040/m²

Fonte: Sinduscon

Veja também o maior valor do m² dos imóveis usados

Já em relação aos imóveis usados, Meireles, Aldeota e Engenheiro Luciano Cavalcane lideram o ranking, segundo dados do Índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FipeZap). O custo médio do metro quadrado apenas nesses três bairros varia entre R$ 12 mil e R$ 10 mil.

Nessa pesquisa, o valor médio entre os 10 bairros mais caros em imóveis usados é estimado em R$ 8.829, valor 51% menor quando comparado ao preço médio das residências novas.

Confira o ranking dos locais com imóveis usados mais caros

  1. Meireles: R$ 12.420/m²;
  2. Aldeota: R$ 10.631/m²;
  3. Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 10.169/m²;
  4. Centro: R$ 9.189/m²;
  5. Manuel Dias Branco: R$ 8.987/m²;
  6. Dionísio Torres: R$ 8.575/m²;
  7. Fátima: R$ 8.264/m²;
  8. Praia do Futuro II: R$ 6.950/m²;
  9. Papicu: R$ 6.600/m²;
  10. Joaquim Távora: R$ 6.510/m².

Fonte: Fipezap

O que está por trás desses valores?

Paulo Angelim, corretor de imóveis há mais de três décadas, explica que a precificação do terreno é o principal fator responsável pelos valores elevados, podendo representar de 30% a 40% do valor da obra em empreendimentos de médio alto e alto padrão.

Esse percentual varia de acordo com a condição urbanística do bairro, que pode elevar ou reduzir a precificação:

“Se você pegar um prédio exatamente igual, com todas as características, e colocá-lo no Meireles e em qualquer bairro periférico de Fortaleza, você vai ter dois preços completamente distintos", compara. 

"É muito comum aqui no Meireles um terreno representar de 25% para cima do custo da obra. Na verdade, não é nem do custo, é do VGV (Valor Geral de Vendas) da obra. Do custo é mais alto. Então, a supervalorização vem das características urbanísticas do bairro: disponibilidade de comércios, serviços, atrações, segurança”, completa. 

O corretor também aponta que os terrenos para construção estão ficando mais escassos, o que também provoca o aumento de custo na precificação.

Consumidores de alto padrão buscam esses bairros

Os bairros que lideram os rankings não estão entre os mais caros da cidade à toa. Para Angelim, esses custos representam a alta demanda por imóveis entre consumidores de médio alto e alto padrão. "Existe uma alta demanda por esses bairros por parte desse público", observa. 

Mesmo com os preços em alta, o corretor afirma que não há redução na procura por esse tipo de imóvel. Segundo ele, o aumento acompanha o poder aquisitivo desses compradores.

Angelim também aponta que não há mudança no cenário de edificações da Capital. A demanda de médio alto e alto padrão permanece concentrada em áreas que já eram valorizadas.

"Ocorre que alguns bairros estão ganhando mais preço e se aproximando, como Guararapes e Cocó. Cocó, hoje, tem praticamente o mesmo preço da Aldeota, e o Guararapes também está na mesma tendência, se aproximando do preço do Cocó. Meireles, por conta da Beira-Mar, sempre foi mais valorizado”, explica.

Há demanda para imóveis novos e usados

Tanto imóveis novos quanto usados têm público interessado, segundo o especialista. A escolha depende, sobretudo, do momento de vida de cada comprador.

Quem já está “com a vida resolvida”, como diz Angelim, pode esperar todo o processo de construção e lançamento. Além disso, compradores que não têm o aporte imediato para a entrada costumam optar por imóveis novos, aproveitando o período de obras para financiar e formar uma poupança.

Já os imóveis usados atendem, em geral, quem tem mais urgência para se mudar. Além da necessidade de ocupação rápida, o preço costuma ser mais competitivo que o de lançamentos, atraindo consumidores com capital disponível para investir no produto.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo R. Nascimento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem aérea de prédios, com cores variadas, e o céu azul com poucas nuvens brancas ao fundo.
Negócios

Quanto custam os imóveis nos bairros mais caros de Fortaleza? Veja preços e locais

Apartamentos nos 10 bairros mais caros podem custar cerca de R$ 2 milhões.

Milenna Murta*
Há 40 minutos
RAM Newsedan anuncia o maior RAM Day do ano; evento será neste sábado (6)
Negócios

RAM Newsedan anuncia o maior RAM Day do ano; evento será neste sábado (6)

Ação reúne linha completa RAM, condições exclusivas e test drives com motores de alta performance

Agência de Conteúdo DN
Há 49 minutos
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina acumulada em R$ 5 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (5).

Redação
Há 56 minutos
Egídio Serpa

Logística: Iguatu constrói terminal e espera trem da Transnordestina

Empresa iguatuense tem contrato com a Transnordestina Logística para o transporte de 20 mil toneladas/mês, na fase de teste da ferrovia, e de 50 mil na operação definitiva

Egidio Serpa
05 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2327 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 58,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2327 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 58,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
04 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1148 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1148 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
04 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6894, desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6894, desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
04 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3554, desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3554, desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
04 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2947 desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2947 desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 8,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
04 de Dezembro de 2025
Imagem mostra técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre seleção com 120 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima terça-feira (9), no Sine Aldeota.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Daniel Vorcaro é um homem de meia idade, de barba bem feita e cabelo bem penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto e camisa social azul, de braços cruzados.
Negócios

CPI do INSS aprova quebra de sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A comissão também determinou a convocação do empresário para prestar depoimento.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará

As oportunidades no Estado são para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, e médico do trabalho.

Renato Bezerra
04 de Dezembro de 2025
Bruno Bastos (GoCase) e Paulo Henrique (Vonixx) foram painelistas do Cresce Ceará.
Victor Ximenes

Duas jovens empresas impressionam executivos no Cresce Ceará

Evento do Diário do Nordeste reuniu grandes empresários para discutir presente e futuro do comércio exterior

Victor Ximenes
04 de Dezembro de 2025
imagem mostra open mall em fortaleza decorado para o natal com consumidores circulando.
Negócios

Natal deve movimentar R$ 540 milhões no comércio de Fortaleza neste ano

Varejo está otimista com a data, uma vez que 6 em cada 10 consumidores devem ir às compras.

Lucas Monteiro
04 de Dezembro de 2025
Imagem de carteira de trabalho ilustra matéria sobre feirão de empregos em Fortaleza.
Papo Carreira

Feirão oferta 2 mil vagas de estágio e emprego em Fortaleza; veja detalhes

Evento gratuito acontece nesta sexta-feira (5), no Centro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Fábrica da Heineken em Pacatuba
Victor Ximenes

Heineken fecha fábrica no Ceará e prioriza Pernambuco

Cervejaria tomou decisão de centralizar produção em unidade pernambucana.

Victor Ximenes
04 de Dezembro de 2025
Imagem mostra volante da Timemania.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 58 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Negócios

Seguro consolida pódio no GPTW e amplia atuação no Nordeste

Expansão no Nordeste acompanha práticas de gestão que valorizam colaboradores e fortalecem a cultura interna

Agência de Conteúdo DN
04 de Dezembro de 2025
Negócios

GWM Newhouse lança Haval H6 2026 no Brasil com atualizações em design e tecnologia

Considerado a nova geração do híbrido mais vendido do país, o novo modelo traz uma proposta com aprimoramentos

Agência de Conteúdo DN
04 de Dezembro de 2025
Trabalhador da Voltalia em ação.
Negócios

Empresa francesa mira novo projeto de data center no Ceará

A companhia já possui projeto de Hidrogênio Verde no Estado.

Lucas Monteiro
04 de Dezembro de 2025
Foto da operação no polo automotivo do Ceará, em Horizonte.
Negócios

O que o novo polo automotivo do Ceará representa para a indústria brasileira?

Planta automobilística é a terceira inaugurada nos últimos meses.

Mariana Lemos
04 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

'Cresce Ceará' foi um evento de boas notícias para o agro e a indústria

É possível quintuplicar as exportações da agricultura cearense por meio da irrigação. O BNB tem crédito para financiar os projetos e Pecém garante a infraestrutura

Egidio Serpa
04 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 308 de hoje 03/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 308 de hoje 03/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 780 - Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 6,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 780 - Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 6,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 780 em 03/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2894 de hoje, quarta-feira, 03/12; prêmio é de R$ 1,7 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2894 de hoje, quarta-feira, 03/12; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2894 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,7 milhão.

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6023, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6023, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6893, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6893, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3553, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3553, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2857 – Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 4,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2857 – Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2857 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
03 de Dezembro de 2025
Carro parado.
Negócios

Conheça o Captiva, novo carro elétrico que será produzido no Ceará em 2026

Modelo teve outras versões a combustão no Brasil e é um dos SUVs da GM.

Redação
03 de Dezembro de 2025